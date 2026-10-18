Xe côn tay Suzuki 160cc, phanh ABS, giá hơn 51 triệu đồng

Suzuki GN160 2026 hướng đến nhóm khách hàng yêu thích xe côn tay mang phong cách cổ điển, thiết kế đơn giản nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày. Xe sở hữu kiểu dáng đặc trưng với những đường nét gọn gàng, kết hợp các trang bị hiện đại nhằm nâng cao tính tiện dụng và trải nghiệm sử dụng.

Suzuki GN160 2026.

GN160 được trang bị động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 162cc, sử dụng cơ cấu phân phối khí SOHC với 2 van và hệ thống làm mát bằng không khí. Động cơ tích hợp công nghệ phun xăng điện tử, cho công suất tối đa 14 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,5 Nm, kết hợp với hộp số 5 cấp.

Cấu hình này hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị, đồng thời phù hợp với những chuyến đi thường ngày. Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng, trong khi phía sau là giảm xóc kép có thể điều chỉnh. Xe được trang bị phanh đĩa ở bánh trước, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và phanh tang trống ở bánh sau.

Về kích thước, Suzuki GN160 có chiều dài 2.005 mm, chiều rộng 770 mm và chiều cao 1.090 mm, cùng chiều dài cơ sở 1.280 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 178 mm, chiều cao yên 760 mm và trọng lượng 128 kg. Bình nhiên liệu dung tích 11 lít giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Các trang bị đáng chú ý trên Suzuki GN160 gồm hệ thống đèn chiếu sáng LED và bảng đồng hồ bán kỹ thuật số, kết hợp giữa cách hiển thị truyền thống với những thông tin vận hành cần thiết.

Xe được phân phối tại Philippines với hai tùy chọn màu sắc, giúp khách hàng có thêm lựa chọn theo sở thích cá nhân. Bên cạnh đó, Suzuki áp dụng chính sách bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, nhằm tăng sự an tâm cho người sử dụng.

- Video giới thiệu Suzuki GN160. Nguồn: Suzuki Motorcycles Philippines.