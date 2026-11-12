Xe côn tay 125cc, màn hình TFT, phanh ABS 2 kênh, giá gần 32 triệu đồng

Mẫu xe côn tay 125cc này được bổ sung màn hình TFT màu 4,2 inch, hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS cùng bộ mâm hợp kim phối màu mới. Hero Xtreme 125R Stealth Edition có giá bán 116.250 Rupee (tương đương 31,75 triệu đồng), hướng đến nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm một mẫu mô tô phân khối nhỏ có thiết kế thể thao và nhiều công nghệ hỗ trợ.

Hero Xtreme 125R Stealth Edition.

Điểm nâng cấp nổi bật nhất trên Hero Xtreme 125R Stealth Edition là cụm đồng hồ TFT màu kích thước 4,2 inch, thay thế hệ thống hiển thị đơn giản hơn trên phiên bản trước. Màn hình mới hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh, cho phép người lái tiếp cận nhiều tiện ích như dẫn đường từng chặng, nhận thông báo cuộc gọi và tin nhắn SMS, cũng như điều khiển phát nhạc. Việc bổ sung màn hình TFT không chỉ giúp khoang lái hiện đại hơn mà còn cải thiện khả năng tiếp nhận thông tin trong quá trình vận hành, đặc biệt đối với những người thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Bên cạnh hệ thống hiển thị mới, Hero MotoCorp còn trang bị cho phiên bản Stealth Edition hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS. Công nghệ này giúp người lái theo dõi tình trạng áp suất lốp, qua đó chủ động phát hiện những bất thường có thể ảnh hưởng đến độ bám đường và khả năng vận hành của xe. Đây là trang bị đáng chú ý trong phân khúc mô tô 125cc, nơi các tính năng hỗ trợ an toàn và công nghệ thường chưa thực sự phổ biến.

Về hệ thống an toàn, Hero Xtreme 125R Stealth Edition tiếp tục sở hữu phanh ABS hai kênh, hỗ trợ kiểm soát lực phanh ở cả bánh trước và bánh sau, góp phần hạn chế hiện tượng bó cứng bánh xe khi phanh gấp. Xe cũng cung cấp ba chế độ lái gồm Rain (Mưa), Road (Đường trường) và Sport (Thể thao), cho phép người điều khiển lựa chọn đặc tính vận hành phù hợp với điều kiện mặt đường cũng như nhu cầu sử dụng.

Hero Xtreme 125R Stealth Edition vẫn duy trì phong cách thể thao đặc trưng của dòng Xtreme 125R, nhưng được bổ sung bộ mâm hợp kim phối màu nhằm tạo điểm nhấn khác biệt. Xe có tùy chọn màu Đen Midnight kết hợp Đỏ Pearl, mang đến diện mạo tương phản và cá tính hơn. Cách phối màu này cũng phù hợp với định hướng Stealth Edition, nhấn mạnh vẻ ngoài mạnh mẽ, hiện đại của mẫu mô tô 125cc.

Ở khía cạnh vận hành, Hero Xtreme 125R Stealth Edition không có thay đổi về hệ truyền động so với phiên bản hiện hành. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xi lanh đơn, dung tích 124,7cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 11 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số 5 cấp, hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị và đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày.