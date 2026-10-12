Xế cổ Mercedes-Benz 190E đời 1984 độ turbo độc nhất vô nhị

Một chiếc Mercedes-Benz 190E đời 1984 được Callaway phát triển thành nguyên mẫu tăng áp độc nhất đang được rao bán trên sàn đấu giá Bring a Trailer tại Mỹ. Chiếc xe thuộc bộ sưu tập Tons of Gas Auto Collection ở Charlotte, bang Bắc Carolina, và được đưa ra đấu giá không có giá khởi điểm.

Callaway vốn nổi tiếng với những dự án nâng cấp hiệu suất cho dòng Chevrolet Corvette. Tuy nhiên, hãng độ xe Mỹ này cũng từng phát triển những mẫu xe đặc biệt dựa trên các dòng xe ít được chú ý hơn, trong đó có chiếc Mercedes-Benz 190E nói trên.

Điểm đáng chú ý của xe là sự kết hợp giữa Callaway với các thương hiệu phụ tùng hiệu suất cao như BBS, Bilstein và Recaro. Những nâng cấp này biến chiếc sedan Mercedes-Benz vốn có thiết kế khá giản dị thành một mẫu xe mang phong cách thể thao khác biệt.

Dưới nắp ca-pô là động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2,3 lít, được Callaway phát triển với bộ tăng áp. Động cơ truyền sức mạnh tới bánh sau thông qua hộp số sàn 5 cấp. Tuy nhiên, hồ sơ đấu giá không nêu rõ công suất và mô-men xoắn của động cơ.

Trong đợt phục chế năm 2022, hệ thống tăng áp được làm lại với các bộ phận ổ bi Garrett. Xe đồng thời được trang bị hệ thống ống xả và bộ làm mát khí nạp chế tạo riêng, trục cam mới, lò xo van mới cùng bộ điều khiển động cơ độc lập MicroSquirt. Bộ ly hợp hiệu suất cao SPEC cũng được bổ sung, trong khi hệ thống xả kết thúc bằng bộ giảm thanh phía sau Sebring.

Ngoại thất và nội thất của chiếc 190E cũng được chăm chút trong quá trình phục chế. Xe sử dụng ghế Recaro kết hợp với nội thất màu Palomino, vô lăng MOMO tích hợp đồng hồ đo áp suất tăng áp tại vị trí thường dành cho còi. Hệ thống radio Becker nguyên bản vẫn còn trên xe nhưng không hoạt động.

Theo người bán, hệ thống điều hòa tự động, cửa sổ điện và ga tự động vẫn hoạt động bình thường. Dù vậy, một số nút điều khiển trong khoang lái đã xuất hiện dấu hiệu hao mòn.

Tổng chi phí phục chế trong những năm gần đây được cho là vào khoảng 100.000 USD (tương đương khoảng 2,64 tỷ đồng). Quá trình này bao gồm đại tu động cơ, sửa chữa hệ thống treo, phục hồi nội thất và cải thiện ngoại hình.

Đồng hồ công-tơ-mét hiện hiển thị khoảng 136.000 dặm, tương đương 218.871km. Người bán cho biết chiếc xe chỉ được sử dụng thêm khoảng 500 dặm, tương đương 805km, trong thời gian sở hữu hiện tại.

Hồ sơ đi kèm xe gồm tài liệu bảo dưỡng, giấy chứng nhận xác thực của Callaway và một số ấn phẩm tạp chí Road & Track tháng 11/1985. Đây là những tài liệu giúp làm rõ nguồn gốc và lịch sử của chiếc Mercedes-Benz đặc biệt này.

Chiếc xe dù rất đặc biệt, được đánh giá "hiếm có khó tìm" nhưng tại thời điểm bài viết gốc của Carscoops được đăng ngày 9/10/2026, mức trả giá cao nhất trên Bring a Trailer là 13.500 USD, tương đương khoảng 356 triệu đồng. Đây là mức giá tại thời điểm được ghi nhận, chưa phải giá bán cuối cùng của chiếc xe.

Theo Carscoops

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