Xe cộ luồn lách giữa công trường Vành đai 2,5 Hà Nội

VIDEO: Nguy hiểm rình rập trên đường Vành đai 2,5 vừa mới thông xe.

Vành đai 2,5 dài gần 20 km, nối khu đô thị Ciputra với nút giao Vành đai 3 gần cầu Thanh Trì. Tuyến đường được chia thành 13 đoạn, có tổng vốn đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng. Ba đoạn tuyến được thông xe kỹ thuật dịp 10/10, song một số hạng mục vẫn đang tiếp tục hoàn thiện.

Sau khi thông xe kỹ thuật, nhiều phương tiện đã lưu thông qua các đoạn Vành đai 2,5. Tuy nhiên một số vị trí vẫn chưa hoàn thiện khiến việc đi lại của người dân tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tại nút giao Vành đai 2,5 với phố Vũ Tông Phan, các dòng phương tiện giao cắt trong khi hệ thống đèn tín hiệu và biển chỉ dẫn chưa được lắp đặt đầy đủ, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Người đi xe máy phải vượt qua mặt đường gồ ghề, nhiều đất đá và vật liệu xây dựng tại khu vực giao với phố Khương Trung.

Tuyến đường từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng đã được trải nhựa và cho lưu thông, trong khi phần còn lại vẫn là công trường với đất đá, máy móc và nhiều hạng mục chưa hoàn thiện.

Giao thông lộn xộn tại các nút giao với đường Vành đai 2,5 đang thi công.

Dù đã có biển cảnh báo công trường đang thi công, nhiều người dân vẫn lưu thông qua khu vực có các hạng mục xây dựng chưa hoàn thiện.

Dòng xe len qua máy xúc đang hoạt động trên công trường.

Anh Độ (phường Thanh Xuân), thường xuyên đi làm qua phố Quan Nhân cho biết bản thân cảm thấy lo ngại khi phải đi qua khu vực công trường với nhiều ổ gà, đường đất lồi lõm.

Các cấu kiện bê tông và vật liệu xây dựng được tập kết sát phần đường đang có phương tiện lưu thông.

Lòng đường 2,5 đoạn Cầu Giấy - Thành Thái mới thông xe hôm 10/10 đã phát sinh nhiều bãi rác thải sinh hoạt.

Khi trời tối, một số đoạn Vành đai 2,5 chưa có hệ thống chiếu sáng hoạt động, khiến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị hạn chế.

Chị Nhung thường xuyên đi qua nút giao với phố Khương Trung cho biết phải di chuyển chậm vì lo sụt bánh xuống ổ gà, ổ voi.

Việc đưa các đoạn Vành đai 2,5 vào khai thác góp phần mở thêm hướng lưu thông, giảm áp lực cho mạng lưới giao thông khu vực. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều vị trí cho thấy cần sớm hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu, biển cảnh báo và tổ chức phân luồng phù hợp, đặc biệt tại những khu vực vừa thi công vừa cho phương tiện qua lại.