Trong dịp "Tuần lễ Di sản Văn hóa Xưa & Nay", diễn ra từ ngày 18-24/11 tại khách sạn Continental Saigon, nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), du khách trong và ngoài nước bất ngờ được dịp chiêm ngưỡng hàng chục mẫu xe máy, ôtô cổ từ nhiều quốc gia.

Dàn xe cổ hàng chục tỷ đồng

Từ khu vực trước cửa đến khoảng sân vườn bên trong, những chiếc xe vài chục năm tuổi mang chút không khí đường phố xưa trở lại khách sạn 146 năm tuổi. Phía mặt Công trường Lam Sơn là nơi trưng bày 6 chiếc ôtô. Hơn 30 xe máy nằm ngay cạnh những bàn ăn trong sân khách sạn.

Chiếc Mercedes-Benz Ponton, Citroen Traction Avant và nhiều mẫu ôtô cổ thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Ảnh: Đan Thanh.

Ở phía ngoài, nổi bật là chiếc Mercedes-Benz Ponton đời 1954. Sau hơn 70 năm, chiếc sedan vẫn được chăm sóc kỹ lưỡng với nước sơn đen bóng. Cặp đèn vàng nằm sát cản trước, thấp hơn khá nhiều so với 2 đèn pha tròn hai bên lưới tản nhiệt.

Ngay cạnh chiếc Ponton là một chiếc Mercedes-Benz 190 SL mui trần màu bạc. Xe mở mui, để lộ nội thất da màu đỏ nổi bật cùng vô lăng gỗ. Mẫu xe thể thao này mang nhiều nét thiết kế của đàn anh 300 SL, được trang bị động cơ 4 xy-lanh dung tích 1.9L.

Đặc biệt, khi rảo bước tiếp chỉ vài mét, người dân còn được chiêm ngưỡng chiếc Cadillac Series 62 với phần đuôi vây cá (Cadillac tailfins) đặc trưng. Đây là một trong những thiết kế mang tính biểu tượng của hãng xe Mỹ giai đoạn 1948-1959, lấy cảm hứng từ những tên lửa.

Chiếc Mercedes-Benz 190SL và Cadillac Series 62 được trưng bày ở trước cổng khách sạn. Ảnh: Đan Thanh.

Vào đến sân trong, không gian khu vực ăn sáng của khách sạn biểu tượng lại ngập tràn xe máy cổ. Du khách có thể bắt gặp một chiếc Mobylette màu trắng ngay cạnh bàn ăn. Nhìn qua, mẫu xe Pháp thời kỳ đầu mang kiểu dáng khá giống xe đạp với cặp bánh căm mảnh, yên trước và yên sau tách rời. Thậm chí xe vẫn có cả bàn đạp, nằm ngay phía sau khối động cơ nhỏ bên dưới bình xăng.

Dãy xe máy Italy bao gồm những chiếc Vespa Sprint cổ hay chiếc Lambretta Li 150 màu trắng với yên nâu, đỗ trước một chiếc Lambretta phối màu xanh, trắng. Những chiếc Lambretta đầu tiên rời nhà máy của Innocenti tại Milan từ năm 1947.

Tại đây còn có sự xuất hiện của mẫu xe máy Rumi màu xanh mang số 69 có cách bố trí khá lạ mắt. Đèn pha nằm thấp dưới tay lái, còn bánh dự phòng đặt nằm ngang ngay sau yên, vừa vặn trên chiếc giá chở đồ.

Chia sẻ với phóng viên, chị Thùy Phương, đại diện tại Khách sạn Continental Saigon cho biết trong những ngày diễn ra sự kiện, du khách nước ngoài tỏ ra rất thích thú với những mẫu xe cổ được trưng bày.

Không gian trong sân vườn với hàng chục chiếc xe máy cổ từ nhiều thương hiệu. Ảnh: Đan Thanh.

Chị Phương cũng cho biết những chiếc xe máy, ôtô xuất hiện tại sự kiện có tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt, hầu hết mẫu xe dù có tuổi đời hàng chục năm vẫn đang hoạt động ổn định.

Tình yêu dành cho văn hóa xe cổ

Anh Trần Khắc Dũng (TP.HCM) là chủ của chiếc Mercedes-Benz Ponton đang trưng bày ở cửa khách sạn. Anh cho biết, dù đã trải qua nhiều năm, chiếc xe vẫn hoạt động ổn định, trở thành phương tiện di chuyển hàng ngày và cùng anh đi qua nhiều chuyến hành trình xuyên Việt. Thậm chí anh cùng chiếc Ponton cổ cũng vừa hoàn thành chuyến đi từ Việt Nam đến Tây Tạng (Trung Quốc) vào năm nay.

Chia sẻ với phóng viên, anh cho biết anh đã sưu tập ôtô, xe máy cổ hơn 20 năm. Đối với người yêu xe cổ, có 3 yếu tố chính để chọn được một mẫu xe phù hợp là kiểu dáng, tính lịch sử và công nghệ.

Trong mắt anh, chiếc Ponton có vẻ ngoài lịch lãm của một quý ông, nhưng vẫn phảng phất nét bảo thủ "rất Đức". Anh thích cả kỹ thuật luyện kim của người Đức và câu chuyện phía sau dòng sedan đánh dấu một lần thay đổi thiết kế của Mercedes-Benz vào thập niên 1950.

Theo Khắc Dũng - chủ xe Mercedes-Benz Ponton - cũng cho biết rất yêu thích những chiếc Lambretta cổ. Ảnh: Đan Thanh.

"Chiếc Ponton này vừa mang vẻ ngoài cổ điển, chất máy ổn lại có giá trị lịch sử cao. Với anh, đây là mẫu xe phù hợp với cả 3 tiêu chí", anh Dũng nói.

Để giữ xe trong tình trạng có thể đi xa, chi phí cho những lần chăm sóc, bảo dưỡng xe là chẳng hề nhỏ. Theo anh Dũng ước tính, mỗi năm, người chơi xe cổ cần chi ít nhất 200 triệu đồng để sửa chăm và vệ sinh, nâng cấp xe. Anh cũng nhấn mạnh đây chỉ là con số khởi điểm, bởi trong hội chơi xe, nhiều thành viên còn mất hơn một tỷ đồng/năm cho đam mê của mình.

"Tôi không dám tính cụ thể chi phí đã bỏ ra, nhưng với tôi và các thành viên cùng đam mê, đam mê và tình yêu dành cho xe cổ là khó có thể đong đếm bằng tiền", anh Dũng bộc bạch.

Cùng hội chơi xe với anh Dũng, chị Nguyễn Thị Liên, hay còn gọi là O Liên, mặc chiếc áo dài vàng in phong cảnh, tay xách giỏ đan đến khách sạn Continental Saigon. Đi cùng mẹ là 2 cô con gái trong tà áo dài. Chị Liên cho biết mình chủ ý chọn áo dài theo phong cách Sài Gòn xưa cho cả 3 mẹ con trong một dịp đặc biệt như Ngày Văn hóa Việt Nam.

Mỗi cuối tuần, chị Liên (áo dài vàng) cùng anh Dũng (góc phải) thường xuyên cùng hội yêu thích xe cổ gặp nhau và trò chuyện. Ảnh: Đan Thanh.

Với chị Liên, khách sạn tuổi đời 146 năm này vốn là điểm hẹn quen. Tuần nào chị cũng cố gắng ghé khách sạn uống cà phê cùng các thành viên trong hội. Quanh bàn cà phê, mọi người vừa ngắm xe, vừa trò chuyện. Từ những chiếc xe cổ, câu chuyện thường nối sang một sở thích khác mà chị và những người bạn cùng chia sẻ như cách người xưa may áo dài hay vẻ đẹp của kiến trúc thành phố...