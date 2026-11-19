Honda Hornet 2.0﻿ vừa xuất hiện tại thị trường Việt Nam thông qua một đơn vị kinh doanh xe máy tư nhân ở TPHCM. Đây là lần đầu tiên mẫu naked-bike﻿ này được đưa về nước. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ.

Honda Hornet 2.0 sở hữu ngoại hình cơ bắp, có phần hầm hố với nhiều đường nét góc cạnh.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED tạo hình sắc sảo, kết hợp đèn định vị LED làm tăng vẻ hiện đại.

Khu vực này được trang bị màn hình TFT kích thước 4,2 inch, đi kèm tính năng kết nối với smartphone. Cổng sạc USB Type-C cũng được tích hợp sẵn.

Phần thân xe được tạo hình nhiều mảng khối. Trong khi đó, đuôi xe được thiết kế gọn với điểm nhấn là đèn hậu hình chữ X, đèn xi-nhan tách rời đi cùng ống xả ngắn.

Hệ thống phuộc hành trình ngược USD màu vàng phía trước cũng góp phần tạo nên điểm nhấn ngoại hình cho mẫu Honda Hornet 2.0. Ở phía sau, xe sử dụng giảm xóc đơn monoshock.

Bánh trước và sau của Honda Hornet 2.0 sử dụng mâm hợp kim 17 inch, lốp thể thao bản rộng, kèm theo phanh đĩa. Xe được trang bị ABS 2 kênh cùng hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC.

Về kích thước, Honda Hornet 2.0 có trọng lượng khoảng 142 kg, chiều cao yên 790mm và khoảng sáng gầm 168mm.

Bình xăng 12 lít của xe cũng được tạo hình khá góc cạnh, hầm hố, được trang trí bởi tem tên xe và logo ở hai bên.

Honda Hornet 2.0 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 184,4 cc, làm mát bằng không khí và kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Khối máy này sản sinh công suất tối đa khoảng 17 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 15,7 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Xe sử dụng hộp số tay 5 cấp đi kèm bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt Assist/Slipper Clutch, hỗ trợ giảm lực bóp tay côn, hạn chế hiện tượng bánh sau bị giật hoặc nảy khi người lái chuyển về số thấp ở tốc độ cao.

Theo đơn vị nhập khẩu, mẫu Honda Hornet 2.0 có giá bán dự kiến khoảng 145 triệu đồng.

Mẫu xe côn tay﻿ nhập khẩu Ấn Độ này được định hướng dành cho những người yêu thích mô tô﻿ Honda, ưu tiên thiết kế cá tính, trang bị công nghệ và trải nghiệm lái linh hoạt trong cuộc sống hằng ngày.

Ở cùng tầm giá 145 triệu đồng của Honda Hornet 2.0, người dùng Việt hiện có một số lựa chọn xe bán chính hãng như Yamaha MT-03 (129 triệu đồng), Honda GB350S (134,9 triệu đồng), Suzuki V-Strom 250SX (132,9 triệu đồng).