Xe chở vượt trọng tải gần 80%, tài xế và chủ xe đối diện mức phạt 59 triệu đồng

Ngày 4/11, thông tin từ Cục CSGT cho biết, chiều cùng ngày, quá trình tuần tra kiểm soát cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, Tổ CSGT số 6, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã kiểm tra xe ô tô tải biển số 92H-017...

Xe tải do tài xế T.V.H điều khiển phương tiện chở hàng vượt trọng tải 79,17%. (Ảnh: CSGT).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, tài xế T.V.H. (sinh năm 1984, trú tại xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển phương tiện chở hàng vượt 79,17% khối lượng hàng chuyên chở cho phép ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.

Làm việc với tổ công tác, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm, thống nhất với kết quả kiểm tra và chấp hành việc xử lý theo quy định.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng CSGT lập biên bản xử lý tài xế T.V.H về hành vi điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép trên 50% đến 100%. Theo quy định tại Nghị định 168 của Chính phủ, hành vi này bị phạt tiền từ 5-7 triệu đồng.

CSGT kiểm tra trọng tải phương tiện. (Ảnh: CSGT).

Đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã DV-VT V.P, cơ quan chức năng lập biên bản về hành vi giao phương tiện hoặc để người làm công điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép. Mức phạt dự kiến đối với chủ phương tiện là từ 40-52 triệu đồng.

Tổng mức phạt tiền dự kiến đối với tài xế và chủ phương tiện từ 45-59 triệu đồng.

Theo CSGT, việc chở hàng vượt trọng tải cho phép không chỉ làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng đến khả năng vận hành, phanh và kiểm soát phương tiện. Tình trạng này cũng gây áp lực lên kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh quá trình xuống cấp của đường bộ.

Lực lượng CSGT khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện và lái xe nghiêm túc chấp hành quy định về tải trọng; không vì lợi ích trước mắt mà vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây thiệt hại cho hạ tầng giao thông.