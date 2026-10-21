Xe chở quặng trên quốc lộ 14D phải trung chuyển từ xe 6 trục sang 3 trục

Xe chở quặng lưu thông trên quốc lộ 14D trước khi lệnh cấm xe 4 trục trở lên có hiệu lực. Ảnh: NGỌC BÍCH

Trong khi đó, quốc lộ 14D có nhiều vị trí đường hẹp, cua gấp, lầy lội, xe chở quặng bị lầy làm tắc đường thường xuyên thời gian qua. Thực trạng nêu trên sẽ làm cho công tác cấp cứu và các tình huống khẩn cấp khác gặp nhiều khó khăn. Những ngày nắng, đường lại phát sinh bụi, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sinh hoạt và môi trường sống của người dân.

Theo Sở Xây dựng, quốc lộ 14D là tuyến đường duy nhất từ cửa khẩu về trung tâm thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, không có hướng tuyến nào để phân luồng cho các phương tiện có chiều dài lớn, xe container đi lại. Thành phố đã cho triển khai thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D.

Thực tế thi công cho thấy, một số vị trí có làm đường tạm quanh co nên xe chở quặng đi lại càng khó khăn, nguy cơ gây ách tắc giao thông rất cao, vì vậy chỉ đảm bảo giao thông cho xe có chiều dài ngắn đi lại (xe 3 trục: 9 + 9 + 6 = 24 tấn)

Với phạm vi trách nhiệm, Sở Xây dựng đã có Thông báo số 17941/TB-SXD ngày 29/9/2026 về việc cấm xe ô tô tải từ 4 trục trở lên (do thân xe quá dài) đi lại trên tuyến từ ngày 10/10/2026 đến khi dự án hoàn thành và thông xe quốc lộ 14D (trừ các xe vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ dân sinh, công tác cứu hộ, cứu nạn; hoặc phục vụ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D, các dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp cũng như các công trình do UBND xã triển khai trên địa bàn; lưu ý phương tiện này phải có giấy tờ chứng minh).

Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng đã gửi thông tin đến Tổng Lãnh sự quán Lào ở thành phố Đà Nẵng tại Văn bản số 491/CT-SNV ngày 2/10/2026 và đến Sở Ngoại vụ tỉnh Sê Kông (Lào) tại Văn bản số 492/CT-SNV ngày 2/10/2026.

Lệnh cấm xe nêu trên đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân ven tuyến, kể cả các phương tiện khác hàng ngày qua lại trên quốc lộ 14D. Ngành chức năng cho biết, do tuyến đường cấm xe từ 4 trục trở lên, nên việc chở quặng nếu thông qua quốc lộ 14D thì có thể trung chuyển từ xe 6 trục sang xe 3 trục tại bãi hoặc trạm trung chuyển.