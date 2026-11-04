Xe chở cà phê bị lật ở chân đèo Pha Đin, tài xế mắc kẹt trong cabin

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, rạng sáng 4/11, một xe tải chở cà phê tươi gặp tai nạn trên Quốc lộ 6, đoạn qua xã Bình Thuận, khiến hai người bị thương, trong đó một người mắc kẹt trong cabin.

Trước đó, khoảng 0h19 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn xảy ra tại khu vực chân đèo Pha Đin. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7 lập tức huy động một xe chữa cháy cùng 8 cán bộ, chiến sĩ và các thiết bị chuyên dụng đến hiện trường.

Khi lực lượng cứu hộ có mặt, một nạn nhân đã được Công an xã và người dân đưa ra khỏi cabin xe tải. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng sơ cứu ban đầu, sau đó phối hợp với người dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thuận Châu cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: CACC)

Theo thông tin ban đầu, xe tải chở hạt cà phê tươi do ông Mùa A Ly (SN 1973) điều khiển, chở theo anh Sùng A Dia, cùng trú tại bản Hua Xa, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên. Xe tải đi theo hướng Điện Biên - Sơn La.

Khi đến Km357+750, Quốc lộ 6, thuộc bản Khâu Lay, xã Bình Thuận, xe tải gặp tai nạn khiến cả hai người trên xe bị thương. Trong đó, một người được người dân đưa đi cấp cứu trước khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường. Người còn lại bị mắc kẹt trong cabin, sau đó được Công an xã và người dân hỗ trợ đưa ra ngoài.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu. (Ảnh: CACC)

Sau khi hoàn tất công tác cứu nạn, lực lượng chức năng tiếp tục sử dụng lăng B phun nước làm sạch mặt đường, thu dọn số cà phê tươi rơi vãi.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đây là vụ tai nạn xe tải thứ hai trong hai ngày liên tiếp tại Sơn La có người mắc kẹt trong cabin, phải huy động lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ cứu nạn.

Hôm qua (3/11), tại tuyến đường liên bản thuộc bản Pàn, xã Nậm Ty, một xe tải bị lật trong lúc lùi, khiến cabin biến dạng. Tài xế mắc kẹt bên trong, không thể tự thoát ra ngoài.

Nhận tin báo, Công an xã Nậm Ty cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ triển khai cứu nạn, đồng thời đề nghị Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6 chi viện.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6 điều động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng và một xe chở quân đến hiện trường. Quãng đường từ đơn vị đến nơi xảy ra tai nạn khoảng 25km.

Các chiến sĩ triển khai phương án đưa tài xế ra khỏi cabin bị biến dạng. Sau khi được giải cứu, anh Thoan được lực lượng chức năng và gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Sông Mã cấp cứu. Nạn nhân bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương cột sống.