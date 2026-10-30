Xe chở bệnh nhân ung thư đấu đầu xe tải, 6 người thiệt mạng ở Brazil: Hiện trường ám ảnh sau chuyến xe định mệnh

Theo thông tin từ cảnh sát dân sự, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 27/10, trên tuyến đường giữa thành phố Juazeirinho và Soledade, thuộc vùng đông bắc Brazil.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe chở bệnh nhân có ít nhất 18 người trên xe, đang di chuyển từ Itaporanga đến các cơ sở y tế tại Campina Grande và João Pessoa để điều trị ung thư. Khi lưu thông trên đường cao tốc, phương tiện này bất ngờ va chạm trực diện với một chiếc xe bán tải.

Vụ va chạm khiến 4 người trên xe chở bệnh nhân tử vong tại chỗ. Hai người trên chiếc xe tải cũng không qua khỏi.

Trong số 15 người bị thương, có một bé trai 2 tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và phải phẫu thuật khẩn cấp. Một bé gái 4 tuổi và một bé gái 14 tuổi cũng bị thương nặng, được lực lượng cứu hộ chuyển đến trung tâm y tế chuyên khoa nhi để điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: G1

Theo G1, các cơ sở y tế đã tiếp nhận tổng cộng 13 người sau vụ tai nạn. Trong số này, 3 người đã được xuất viện, những trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo nhận định ban đầu, tài xế xe chở bệnh nhân có thể đã đi lấn sang làn đường ngược chiều, dẫn đến cú va chạm trực diện với xe tải.

Sau thảm kịch, chính quyền thành phố Itaporanga đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của những bệnh nhân đang trên đường đến bệnh viện điều trị ung thư.

Hiện nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng Brazil làm rõ.