Xe chiến đấu bộ binh Italy bất ngờ khai hỏa vào đồng đội trong tập trận NATO

4 binh sĩ Italy bị thương trong một vụ nổ súng ngoài ý muốn xảy ra trong cuộc tập trận bắn đạn thật của NATO tại Latvia.

Vụ việc xảy ra tối 25/9 tại thao trường Ādaži, nơi lực lượng Italy đang tham gia hoạt động tăng cường phòng thủ của NATO trên sườn phía đông.

Bộ Quốc phòng Italy cho biết một vũ khí gắn trên một xe quân sự đã vô tình khai hỏa vào một xe khác chở 4 quân nhân Italy.

Theo ANSA, vũ khí liên quan là súng máy 7,62 mm lắp trên xe chiến đấu bộ binh Dardo. Một loạt đạn đã bắn trúng chiếc Dardo khác đang di chuyển phía trước.

Một số thông tin ban đầu cho rằng cửa sau của xe bị bắn trúng đang mở, có thể liên quan đến việc binh sĩ di chuyển hoặc rời khỏi xe, nhưng nguyên nhân chính xác chưa được xác định.

Cả 4 quân nhân thuộc Trung đoàn Bersaglieri số 11 được đưa tới một cơ sở y tế tại Riga để điều trị.

Một người bị thương nặng hơn nhưng tình trạng ổn định. Ba quân nhân còn lại được cho là đã ổn định và có thể liên lạc với gia đình.

Giới chức Italy đã lập tức tiến hành điều tra nhằm xác định chính xác diễn biến vụ việc và nguyên nhân dẫn tới việc khai hỏa ngoài ý muốn.

Vụ việc cũng cho thấy rủi ro luôn tồn tại trong các cuộc diễn tập bắn đạn thật, khi nhiều phương tiện và kíp chiến đấu hoạt động đồng thời trong không gian hạn chế.

Xe chiến đấu bộ binh Dardo được Italy đưa vào trang bị từ năm 2002. Phương tiện này được thiết kế để chở bộ binh và hỗ trợ hỏa lực trực tiếp.

Dardo sử dụng pháo tự động cùng súng máy đồng trục 7,62 mm, với việc vận hành các hệ thống chính phụ thuộc vào kíp xe.

Khoảng 300 binh sĩ Italy hiện được triển khai tại căn cứ Ādaži trong lực lượng NATO Forward Land Forces ở Latvia.

Đơn vị Italy là một thành phần của lực lượng đa quốc gia được triển khai nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe trên sườn phía đông của liên minh.

Vụ bắn nhầm xảy ra trong bối cảnh NATO duy trì hoạt động huấn luyện và triển khai quân sự ở khu vực Baltic.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cho thấy sự cố tại Ādaži liên quan đến một hoạt động tác chiến thực tế nào.