Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 'lột xác' nhờ tháp pháo Unirobotics Trakon Core 30?

Theo trang Defense Express, Lục quân Ba Lan vẫn còn hơn 900 xe chiến đấu bộ binh (IFV) BMP-1 từ thời Liên Xô đang hoạt động. Ngoài ra một số quốc gia Đông Âu cũng tiếp tục sử dụng BMP-1 khi chiếc IFV này tỏ ra đủ tin cậy mặc dù đã có tuổi đời 60 năm.

Trong bối cảnh đó, một trong những công ty quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đó là Canik chuyên sản xuất vũ khí nhỏ và các module điều khiển từ xa đã đề xuất giải pháp nâng cấp BMP-1. Nhưng phương án mà họ đưa ra đang thu hút nhiều sự tranh cãi.

Cụ thể, Công ty Canik đã trưng bày phiên bản ý tưởng về việc hiện đại hóa xe chiến đấu bộ binh BMP-1 tại Triển lãm MSPO 2026 diễn ra tại thành phố Kielce của Ba Lan.

Điểm nổi bật là việc lắp đặt module chiến đấu điều khiển từ xa Unirobotics Trakon Core 30 với khẩu pháo tự động Venom LR cỡ 30 mm của AEI Systems.

Khi không mang theo đạn dược, khối lượng rỗng của tháp pháo dạng robot này chỉ là 400 kg, khi có đạn thì lên tới 650 kg, tuy vậy lượng đạn pháo 30 mm sẵn sàng chiến đấu chỉ có 150 viên.

Theo nhà phát triển, mục tiêu của dự án này là đưa ra giải pháp hiện đại hóa xe chiến đấu bộ binh BMP-1 - dòng IFV vẫn đang được sử dụng phổ biến ở các nước Đông Âu, mà không cần bất kỳ thay đổi bất kỳ cấu trúc nào.

Tuy vậy theo trang Defense Express, module chiến đấu này có nhược điểm lớn đó là lượng đạn mang theo cực kỳ ít ỏi - chỉ 150 viên cho pháo tự động 30 mm.

Con số này thực sự rất thấp, đặc biệt khi so sánh với các dòng IFV khác như BMP-2 (500 viên đạn cho pháo tự động 30 mm), Marder (1.250 viên đạn cho pháo tự động 20 mm), hoặc thậm chí cả CV90 với pháo tự động 40 mm (250 viên đạn).

Bên cạnh đó, ngay cả khi lấy ví dụ về module chiến đấu Spis do Ukraine chế tạo, được đề xuất dành cho xe chiến đấu bộ binh BMP-1, thì lượng đạn dược dự trữ vẫn lên tới 300 viên cho pháo 30 mm.

Trong bối cảnh đó, hai giả định được đưa ra. Đầu tiên, chúng ta đang nói về một bản phát triển "thô" từ nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ dành cho thị trường Đông Âu để hiện đại hóa BMP-1, phương án này vẫn sẽ được hoàn thiện thêm trong tương lai nếu trúng thầu.

Nhưng không loại trừ khả năng công ty Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng sự cạnh tranh về các sản phẩm trên thị trường không gắt gao, vì vậy khách hàng tiềm năng vẫn sẽ chấp nhận mua module chiến đấu có lượng đạn hạn chế để nâng cấp những chiếc BMP-1 của họ.

Nhưng nói chung để có thể nhận được hợp đồng trong tương lai, không chỉ riêng tại thị trường Đông Âu, Công ty Canik sẽ còn nhiều việc phải làm với sản phẩm của mình.