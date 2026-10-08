Xe Chery gãy văng cụm trục bánh sau ngay trên đường phố Malaysia

Video: Xe Chery gãy văng cụm trục bánh sau trên đường phố Malaysia.

Ngày 6/10/2026 vừa qua, hình ảnh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội cho thấy một chiếc SUV Chery màu đen nằm bất động giữa đường, ngay gần trạm xăng Caltex gần trung tâm thương mại Aeon Tebrau (Johor). Cụm trục sau — chi tiết chịu lực kết nối hai bánh xe sau với khung gầm — đã bị gãy dứt và rời hẳn ra phía sau chiếc xe. Cả hai bánh xe vẫn dính liền vào cụm trục bị rơi này.

Người chia sẻ các bức ảnh, tài khoản Facebook có tên 江昭上 (Giang Chiêu Thượng), cho biết chiếc xe gặp nạn thuộc sở hữu của bạn mình và người lái may mắn không bị thương. Ngay sau sự việc, người này đã lên tiếng chỉ trích gay gắt chất lượng phương tiện, đồng thời so sánh trực diện rằng chiếc Proton Saga của mẹ ông chưa bao giờ gặp phải sự cố tương tự. Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến chỉ trích các dòng xe mang thương hiệu Trung Quốc.

Sự cố nghiêm trọng liên quan đến xe SUV của hãng Chery chia sẻ trên MXH.

Sự cố tại Johor một lần nữa gây ra sợ lo ngại về độ an toàn cấu hình khung gầm của Chery tại thị trường Malaysia. Trước đó, thương hiệu này từng đối mặt với một khủng hoảng truyền thông và kỹ thuật lớn liên quan đến mẫu SUV Omoda 5.

Trong vụ việc Omoda 5 diễn ra trước đây tại Malaysia, một chiếc xe đang di chuyển cũng gặp sự cố gãy dầm xoắn trục sau (rear axle beam). Ngay sau khi xảy ra vụ việc gây chấn động dư luận, Chery Auto Malaysia đã phải nhanh chóng phát đi thông cáo chính thức và có cuộc làm việc khẩn cấp với Bộ Giao thông Vận tải Malaysia.

Sự cố tại Johor một lần nữa gây ra sợ lo ngại về độ an toàn cấu hình khung gầm của Chery tại thị trường Malaysia.

Kết quả điều tra của hãng xác định nguyên nhân gốc rễ xuất phát từ việc máy hàn tự động của nhà cung cấp linh kiện bị lệch hiệu chuẩn (miscalibration). Để khắc phục, Chery Malaysia đã lập tức kích hoạt chiến dịch triệu hồi an toàn đối với 600 chiếc Omoda 5 tại thị trường nội địa để tiến hành thay thế hoàn toàn cụm trục sau cho các xe nằm trong diện ảnh hưởng.

Mặc dù Chery hứng chịu nhiều gạch đá từ dư luận sau các sự cố liên tiếp, một số ý kiến trong ngành cho rằng sự cố gãy trục hoặc dứt bánh không phải là hiện tượng chỉ xuất hiện riêng trên xe Trung Quốc.

Kết quả điều tra của hãng xác định nguyên nhân gốc rễ xuất phát từ việc máy hàn tự động của nhà cung cấp linh kiện bị lệch hiệu chuẩn (miscalibration).

Chia sẻ về sự việc này, một tài khoản facebook có tên John Ong chỉ ra rằng các tập đoàn ôtô hàng đầu thế giới như Volkswagen, Tesla, Toyota hay Mercedes-Benz đều từng ghi nhận các lỗi nghiêm trọng ở hệ thống treo và truyền động, buộc phải triển khai triệu hồi chính thức hoặc thay đổi cấu trúc.

Sự cố mới nhất tại Johor tiếp tục đặt Chery Auto trước áp lực phải sớm đưa ra kết luận điều tra kỹ thuật minh bạch, nhằm trấn an người tiêu dùng trong bối cảnh các thương hiệu ôtô điện và xăng Trung Quốc đang đẩy mạnh mở rộng thị phần tại khu vực Đông Nam Á.

Chuỗi sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống khung gầm và an toàn của Omoda 5 không còn dừng lại ở vụ đứt dầm xoắn gây chú ý tại Malaysia, mà đã nhanh chóng trở một đợt khủng hoảng quy mô khu vực.

Tại thị trường Malaysia, áp lực lên Chery tiếp tục đè nặng khi một chiếc Omoda 5 gặp sự cố mất phanh ngay trên đường cao tốc vào tháng 5/2024. Sự việc này ngay lập tức kích hoạt làn sóng phản ứng dây chuyền, bởi trước đó vào tháng 2/2024, hãng đã buộc phải phát lệnh triệu hồi Omoda 5 tại Australia do ghi nhận lỗi kỹ thuật tương tự ở hệ thống phanh.

Chưa dừng lại ở đó, thị trường Indonesia cũng ghi nhận đợt triệu hồi khẩn cấp hàng trăm chiếc Omoda 5 từ PT Chery Sales Indonesia do phát hiện rủi ro ở mối hàn dầm xoắn phía sau. Làn sóng cảnh báo tiếp tục lan sang Philippines vào tháng 5/2024 khi cơ quan quản lý phát hiện dòng Chery Tiggo — mẫu xe chia sẻ chung nền tảng hệ thống treo sau với Omoda 5 — cũng tiềm ẩn nguy cơ gãy đứt cấu trúc.

Chuỗi vụ việc liên hoàn từ lỗi cơ khí, mất phanh cho đến nền tảng khung gầm dùng chung đã đẩy Chery vào cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Sự cố buộc tập đoàn ô tô Trung Quốc phải siết chặt toàn bộ quy trình kiểm soát chất lượng, từ khâu quản lý chuỗi cung ứng linh kiện cho đến dây chuyền lắp ráp hoàn thiện.