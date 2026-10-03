Xe chạy cao tốc có giảm mạnh vì lo ngại xử phạt lỗi khoảng cách an toàn?

Phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có thông cáo báo chí liên quan đến việc xuất hiện thông tin cho rằng lưu lượng xe trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông giảm mạnh do tâm lý e ngại việc xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn và mức phí trên cao tốc quá cao.

Lượng xe bình quân đi cao tốc vẫn tiếp tục tăng cao

Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng trong tháng 9/2026 có giảm đều trên cả cao tốc và Quốc lộ 1 so với tháng 8/2026 (trên cao tốc giảm 14,4% tương ứng 13,6/15,9 triệu lượt xe/tháng và trên Quốc lộ 1 giảm 11,2 % tương ứng 6,6/7,5 triệu lượt xe/tháng).

Lý do được lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam chỉ ra lưu lượng giảm do tháng 8 là cao điểm cuối kỳ nghỉ Hè, nhu cầu du lịch tăng cao, đồng thời là các ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khi sang tháng 9 là thời điểm học sinh, sinh viên trở lại trường học nên nhu cầu đi lại đường dài trên các tuyến nêu trên giảm.

Tuy nhiên, nếu tính từ thời điểm thu phí trên cao tốc từ tháng 3/2026, lưu lượng trong tháng 9/2026 cao hơn 3,7% so với bình quân 7 tháng (từ tháng 3-9/2026), tương ứng 13,6/13,1 triệu lượt xe/tháng, cho thấy cao tốc vẫn đang đóng vai trò chủ đạo về vận chuyển trên trục hành lang Bắc-Nam.

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu trong thời gian tới để có đánh giá toàn diện hơn về lưu lượng xe trên tuyến.

Phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cũng nhấn mạnh đến việc bảo đảm khoảng cách an toàn đối với phương tiện khi lưu thông trên đường bộ nói chung và đường cao tốc nói riêng nhằm bảo đảm an toàn giao thông là cần thiết, phù hợp với Công ước Vienna 1968 về giao thông đường bộ mà Việt Nam tham gia là thành viên, phù hợp các quy định về khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông được quy định tại Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Để bảo đảm thuận tiện, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là giao thông trên đường cao tốc, Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp như: đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người điều khiển phương tiện giao thông biết, chấp hành theo đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan; đưa vào giáo trình đào tạo sát hạch các tình huống liên quan bảo đảm khoảng cách; có lộ trình thực hiện phù hợp cùng với việc hoàn chỉnh các điều kiện cần thiết.

Thực hiện chỉ đạo, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo thẩm quyền; chỉ đạo cơ sở đào tạo lái xe ôtô tuyên truyền, phổ biến quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn; tăng cường đào tạo, thực hành các tình huống về bảo đảm khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông; phối hợp Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành quy định về khoảng cách an toàn.

Mức phí cao tốc đảm bảo hài hòa lợi ích

Về mức phí trên các tuyến đường bộ cao tốc, triển khai thực hiện pháp luật về phí và lệ phí, pháp luật về giá, Bộ Xây dựng đã thực hiện rà soát, xây dựng mức phí đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, có tính đến chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ; bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; đồng thời phù hợp với từng hình thức đầu tư.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam thông tin thêm, đối với các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư, mức phí được phê duyệt căn cứ Nghị định số 130/2024/NĐ-CP của Chính phủ, chia theo nhóm xe và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Xe lưu thông qua trạm thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Mức phí từ 900-1.300 đồng/xe/km đã được tính toán bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp (mức phí chỉ tương đương với 50-70% lợi ích của người sử dụng nhận được khi sử dụng đường cao tốc), với mục đích không vì lợi nhuận mà chỉ bù đắp một phần chi phí vận hành, bảo trì và tái đầu tư phát triển các tuyến cao tốc mới,” lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định.

Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo người điều khiển phương tiện nghiêm túc chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn, tiếp tục lựa chọn hành trình, tuyến đường phù hợp để rút ngắn thời gian và bảo đảm an toàn giao thông. Cục sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu lưu lượng định kỳ để cơ quan báo chí và người dân có thông tin chính xác, khách quan./.