Xe cẩu tông đổ cổng làng, bé trai lớp 3 bị đứt lìa cánh tay

Chiều 28.9, lãnh đạo UBND xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ xe cẩu va trúng cổng làng khiến một bé trai bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, một xe cẩu (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông qua khu vực cổng làng, đoạn qua thôn Hương Phong, xã Hương Khê.

Clip hiện trường vụ việc

Đúng thời điểm này, một người phụ nữ điều khiển xe máy chở con trai là cháu N.Đ.Th. (học sinh lớp 3) đi qua cổng làng. Bất ngờ, xe cẩu va vào cổng khiến công trình đổ sập xuống đường, đè trúng cháu bé.

Sau sự cố, tài xế xe cẩu đã điều khiển phương tiện nâng phần cổng bị đổ để người dân tiếp cận, đưa cháu bé ra ngoài và chuyển đi cấp cứu.

Lãnh đạo UBND xã Hương Khê cho biết, vụ việc khiến cháu Th. bị đứt lìa một cánh tay. Nạn nhân được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu. Người mẹ may mắn không bị thương.

Hình ảnh cổng làng đổ sập tại hiện trường

Được biết, chiếc xe cẩu gây ra vụ việc thuộc một doanh nghiệp vận tải đang hoạt động trên địa bàn xã Hương Khê.

“Xe cẩu này không được phép lưu thông qua khu vực cổng làng. Lực lượng chức năng đang làm rõ sự việc”, lãnh đạo UBND xã Hương Khê thông tin.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ việc, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.