Xe cẩu làm sập cổng làng, bé trai đứt lìa cánh tay

Chiều 28/9, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đang xác minh vụ xe cẩu va vào cổng làng, khiến một bé trai lớp 3 bị thương nặng.

Hiện trường sự việc. Ảnh: TL.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h cùng ngày tại khu vực cổng làng thuộc thôn Hương Phong, xã Hương Khê. Lúc này, một xe cẩu chưa rõ người điều khiển đang di chuyển qua khu vực trên.

Cùng thời điểm, một người phụ nữ chạy xe máy chở con trai là N.Đ.T. (học sinh lớp 3) đi qua cổng làng. Khi xe cẩu đi qua, phương tiện bất ngờ va vào cổng khiến công trình đổ xuống, trúng cháu bé.

Sau sự việc, tài xế xe cẩu điều khiển phương tiện nâng phần cổng bị đổ để người dân tiếp cận và đưa cháu N.Đ.T. ra ngoài. Cháu bé sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hương Khê, cháu N.Đ.T. bị đứt lìa một cánh tay. Người mẹ đi cùng cháu không bị thương. Xe cẩu nói trên không được phép lưu thông qua khu vực cổng làng.

Phương tiện này thuộc một doanh nghiệp vận tải đang hoạt động trên địa bàn.