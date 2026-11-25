Nhiều người cho rằng xe cũ sẽ hao xăng hơn, nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Một chiếc xe được bảo dưỡng định kỳ, dù đã sử dụng nhiều năm, vẫn có thể tiết kiệm nhiên liệu như khi mới xuất xưởng.

Xe cũ có hao xăng hơn không? Sự thật bất ngờ. Ảnh: SlashGear

Xe mới thường có giai đoạn chạy rà (break-in period), trong đó hiệu suất nhiên liệu có thể cải thiện. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) thường kiểm tra các mẫu xe đã chạy khoảng 5.000 dặm thay vì xe mới tinh, cho thấy tuổi thọ không phải yếu tố quyết định mức tiêu thụ xăng.

Tuy nhiên, điều này không đảm bảo chiếc xe mới mua năm nay sẽ luôn tiết kiệm nhiên liệu trong nhiều năm tới. Ngoài tuổi thọ, nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến mức tiêu thụ xăng, như phong cách lái xe, áp suất lốp, và tình trạng các bộ phận trong khoang động cơ.

Cách lái xe có tác động trực tiếp đến mức tiêu thụ nhiên liệu. Bộ Năng lượng Mỹ cảnh báo, lái xe hung hăng có thể làm giảm mức tiêu thụ xăng lên đến 40% trong điều kiện giao thông đông đúc. Tăng tốc đột ngột, phanh gấp và chạy quá tốc độ đều góp phần vào vấn đề này.

Áp suất lốp thấp cũng là một nguyên nhân. Lốp thiếu hơi phải hoạt động trong điều kiện không tối ưu, làm tăng lực cản lăn và có thể dẫn đến tiêu thụ nhiên liệu cao hơn. Tình trạng này còn tệ hơn nếu hệ thống lái bị lệch, khiến động cơ phải làm việc nhiều hơn.

Các vấn đề trong khoang động cơ như cảm biến oxy bẩn, bugi mòn, hoặc vòng piston hao mòn cũng ảnh hưởng đến mức tiêu thụ xăng. Hệ thống nhiên liệu cần được kiểm tra định kỳ để đảm bảo bộ lọc và vòi phun sạch sẽ, hoạt động tốt. Bảo dưỡng định kỳ và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh giúp duy trì mức tiêu thụ nhiên liệu ổn định theo thời gian.