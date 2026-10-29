Xe BYD có thể nổi trên nước gia nhập đội xe cảnh sát Dubai

Theo Paultan, cảnh sát Dubai (UAE) bổ sung Yangwang U8, mẫu SUV cao cấp của hãng xe Trung Quốc BYD, vào đội xe tuần tra du lịch. Điểm đặc biệt của mẫu xe này là khả năng nổi trên mặt nước, xoay tại chỗ và vận hành bằng bốn mô-tơ điện.

Cảnh sát Dubai (UAE) bổ sung Yangwang U8, mẫu SUV cao cấp của hãng xe Trung Quốc BYD, vào đội xe tuần tra du lịch.

Chiếc Yangwang U8 mang màu sơn trắng - xanh đặc trưng của cảnh sát Dubai, được giới thiệu tại triển lãm Nước, Năng lượng, Công nghệ và Môi trường (WETEX 2026), tổ chức ở Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai. Đơn vị giới thiệu xe là Al-Futtaim Automotive Group, nhà phân phối Yangwang tại địa phương.

Theo Chuẩn tướng Saeed Al Hajri, Giám đốc Cục Điều tra hình sự thuộc cảnh sát Dubai, Yangwang U8 sẽ xuất hiện tại các điểm du lịch nổi tiếng như Burj Khalifa, đại lộ Sheikh Mohammed bin Rashid và khu Jumeirah Beach Residence.

Ngoài tuần tra, mẫu SUV còn đóng vai trò là điểm hỗ trợ lưu động, giúp du khách và người dân tiếp cận cảnh sát để yêu cầu trợ giúp, tìm kiếm thông tin hoặc sử dụng các dịch vụ cộng đồng.

Yangwang U8.

Yangwang U8 sử dụng hệ truyền động gồm bốn mô-tơ điện, tổng công suất 1.196 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.280 Nm. Xe trang bị pin Blade lithium sắt phosphate (LFP) dung lượng 49,05 kWh, kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.0 lít làm nhiệm vụ phát điện để kéo dài phạm vi hoạt động.

Mẫu SUV có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 3,6 giây, tốc độ tối đa 200km/h. Phạm vi chạy thuần điện đạt 180km, trong khi tổng quãng đường di chuyển lên đến 1.000km theo chu trình thử nghiệm CLTC tại Trung Quốc.

Điểm khác biệt của U8 so với nhiều mẫu SUV thông thường nằm ở các công nghệ vận hành. Hệ thống bốn mô tơ điều khiển độc lập từng bánh cho phép xe xoay tại chỗ như xe tăng. Hệ thống treo thủy lực DiSus-P còn hỗ trợ xe tiếp tục di chuyển khi một trong bốn lốp bị nổ.

Đáng chú ý, U8 có thể nổi trên mặt nước trong tình huống khẩn cấp nhờ thiết kế thân xe cùng khả năng chống nước đạt chuẩn IP68 ở các bộ phận quan trọng. Tuy nhiên, tính năng này không được thiết kế để thay thế khả năng vận hành của phương tiện đường thủy.

Yangwang U8 có thể nổi trên mặt nước trong tình huống khẩn cấp nhờ thiết kế thân xe cùng khả năng chống nước đạt chuẩn IP68 ở các bộ phận quan trọng.

Xe còn trang bị hệ thống hỗ trợ lái God's Eye A (DiPilot 600), sử dụng ba cảm biến LiDAR để hỗ trợ các chức năng an toàn và điều khiển.

Cảnh sát Dubai vốn nổi tiếng với đội xe gồm nhiều mẫu ô tô hạng sang và hiệu suất cao. Việc bổ sung Yangwang U8 nhằm hiện đại hóa đội xe tuần tra, đồng thời tăng sự hiện diện của lực lượng cảnh sát tại những khu vực đông khách du lịch.