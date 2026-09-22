Xe buýt va chạm xe vệ sinh môi trường, tài xế mắc kẹt trong cabin

Sáng 22/9, trên tuyến Đường 35 thuộc địa phận xã Trung Giã, TP Hà Nội đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe buýt Hải Vân và xe vệ sinh môi trường.

Vào thời điểm trên, xe buýt Hải Vân (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông theo hướng từ xã Kim Anh về xã Trung Giã, khi đến khu vực ngã ba Nam Sơn thì bất ngờ va chạm với xe vệ sinh môi trường mang biển kiểm soát 99B-308.xx.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu của cả hai phương tiện hư hỏng nặng, toàn bộ kính lái bị vỡ vụn, đồng thời làm tài xế xe vệ sinh môi trường bị mắc kẹt bên trong cabin.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh B.H.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân xung quanh đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ đưa tài xế bị mắc kẹt ra ngoài và tiến hành sơ cứu kịp thời. Dù sự cố không gây thiệt hại nghiêm trọng về người, song theo phản ánh của người dân địa phương, khu vực ngã ba Nam Sơn vốn bị che khuất tầm nhìn, tạo thành "điểm đen" tiềm ẩn nhiều rủi ro và từng ghi nhận không ít vụ va chạm giao thông trước đây.