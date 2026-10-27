Xe buýt va chạm xe tải trên cao tốc, ít nhất 22 người thiệt mạng: Tình tiết mới

Giới chức địa phương cảnh báo số người tử vong có thể sẽ còn tiếp tục tăng lên.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 25/10 trên tuyến đường cao tốc chính nối thủ đô Nairobi với thành phố ven biển Mombasa. Thời điểm trên, chiếc xe buýt chở các hành khách đang trên đường trở về từ một đám tang đã bất ngờ va chạm mạnh với một chiếc xe tải.

Cú tông trực diện khiến ít nhất 22 người tử vong tại chỗ, nhiều nạn nhân bị thương hiện đã được đưa đi cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế. Ông Abdullahi Khalif, Ủy viên Quận Makueni, nhận định con số thương vong trong vụ việc này có nguy cơ tiếp tục gia tăng.

Một phần của xe buýt bị tách rời hoàn toàn. Nguồn ảnh: X/thee_alfa_house

Đáng chú ý, thảm kịch trên xảy ra chỉ ba tuần sau một vụ tai nạn nghiêm trọng khác cũng trên chính tuyến cao tốc huyết mạch này khiến 17 người thiệt mạng. Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ va chạm sáng 25/10 vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, tình trạng phương tiện chạy quá tốc độ và điều kiện cơ sở hạ tầng đường sá xuống cấp thường xuyên được chỉ ra là những yếu tố chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại quốc gia Đông Phi này.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Giao thông và An toàn Quốc gia Kenya xác nhận đoạn đường cao tốc nơi xảy ra tai nạn là một "điểm đen" về giao thông. Cơ quan này cũng đã đưa ra nhiều khuyến nghị nhằm giải quyết những lo ngại về an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực trên.