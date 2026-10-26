Xe buýt va chạm với xe tải, 22 người tử vong, hàng chục người bị thương

Cảnh sát cho biết, một chiếc xe buýt đã va chạm với chiếc xe tải trên đường cao tốc chính của Kenya hôm 25/10, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

Chiếc xe buýt bị lật tại hiện trường. Ảnh: X/thee_alfa_house

Vụ tai nạn xảy ra 3 tuần sau khi 17 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn khác trên cùng tuyến đường cao tốc nối thủ đô Nairobi với thành phố ven biển Mombasa.

Theo cảnh sát, một số người khác cũng bị thương trong vụ tai nạn sáng 25/10 và đang được điều trị.

Một phần của xe buýt bị tách rời hoàn toàn. Nguồn ảnh: X/thee_alfa_house

Theo thông tin được biết, các hành khách đang trên đường trở về từ một đám tang thì vụ tai nạn xảy ra.

Ông Abdullahi Khalif, Ủy viên Quận Makueni, cho biết số người tử vong có thể còn tăng lên.

Hoàn cảnh xung quanh vụ tai nạn vẫn chưa rõ ràng. Trước đây, việc chạy quá tốc độ và điều kiện đường sá kém đã được nêu ra như những yếu tố góp phần gây ra tai nạn giao thông ở Kenya.

Cơ quan Giao thông và An toàn Quốc gia Kenya cho biết đoạn đường cao tốc nơi xảy ra vụ việc là "điểm đen tai nạn" và các khuyến nghị đã được đưa ra để giải quyết những lo ngại về an toàn.