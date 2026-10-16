Xe buýt va chạm với tàu hỏa khiến 19 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào tối thứ Năm theo giờ địa phương tại khu vực thuộc cơ sở Eurotunnel, cách đường hầm eo biển Manche vài kilomet về phía Pháp.

Theo giới chức địa phương, phương tiện gặp nạn là 1 chiếc xe buýt nhỏ đang chở các tài xế xe tải tới khu vực đường dốc để chuẩn bị lên dịch vụ vận chuyển ô tô bằng tàu hỏa Le Shuttle.

Chiếc xe buýt sau đó xảy ra va chạm với 1 đoàn tàu chở hàng đang dừng gần lối vào đường hầm. Thời điểm tai nạn, trên xe có tổng cộng 19 người, bao gồm cả tài xế.

Toàn bộ 19 người trên xe buýt đều bị thương. Trong số này, 2 nạn nhân được xác định bị thương nặng. Tuy nhiên, nhà chức trách Pháp khẳng định không trường hợp nào chịu thương tích đe dọa đến tính mạng.

Khu vực đường hầm Eurotunnel vào tối thứ Năm (giờ địa phương). Ảnh: Maxppp/Alamy

Những người có mặt trên xe đều là nam giới và mang nhiều quốc tịch khác nhau. Họ là các tài xế xe tải đang chuẩn bị sử dụng dịch vụ Le Shuttle để di chuyển phương tiện bằng tàu hỏa.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ va chạm, lực lượng chức năng huy động nhiều đơn vị tới hiện trường. Xe cứu thương, lính cứu hỏa, cảnh sát cùng 1 trực thăng được điều động để hỗ trợ các nạn nhân và xử lý sự cố.

Hình ảnh do truyền thông Pháp đăng tải cho thấy chiếc xe buýt bị hư hỏng nặng sau cú va chạm. Nhiều cảnh sát và nhân viên y tế tập trung xung quanh khu vực xảy ra tai nạn để thực hiện công tác cứu hộ.

Nhà chức trách chưa công bố thông tin cụ thể về nguyên nhân cũng như diễn biến dẫn tới vụ va chạm giữa xe buýt nhỏ và tàu chở hàng.

Vụ tai nạn được xác định không liên quan tới hoạt động của các chuyến tàu Eurostar đi và đến London. Đơn vị vận hành đường sắt cho biết sự cố cũng không ảnh hưởng tới lịch trình của dịch vụ này.

Trong thông báo cập nhật, đơn vị vận hành khẳng định toàn bộ các chuyến tàu Eurostar vẫn hoạt động theo đúng kế hoạch. Vị trí xảy ra tai nạn nằm cách đường hầm eo biển Manche vài kilomet.

Trong khi Eurostar không bị ảnh hưởng, vụ việc xảy ra tại khu vực phục vụ Le Shuttle thuộc cơ sở Eurotunnel. Đây là thời điểm chiếc xe buýt đang đưa nhóm tài xế xe tải tới khu vực chuẩn bị lên tàu.