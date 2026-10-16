Xe buýt va chạm tàu hàng gần đường hầm tại Pháp, 19 người bị thương

Chiếc xe buýt nhỏ chở các tài xế xe tải đã va chạm với một đoàn tàu chở hàng Le Shuttle đang chuẩn bị khởi hành qua Đường hầm Eo biển Manche (Channel Tunnel) nối liền Pháp và Anh. Vụ va chạm đã khiến 19 người bị thương, trong đó bao gồm cả tài xế điều khiển chiếc xe buýt.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh chụp màn hình.

Ngay sau sự cố xảy ra lúc 19h27, chính quyền địa phương và đơn vị vận hành Eurotunnel đã huy động lực lượng cứu hộ khẩn cấp với khoảng 200 người, gồm lính cứu hỏa, đội y tế, cảnh sát biên giới và nhân viên ga.

Dù thông tin ban đầu có 5 ca nguy kịch, chính quyền sau đó xác nhận chỉ có 2 người bị thương nặng. Hai nạn nhân này đã được trực thăng đưa đến Bệnh viện Đại học Lille. 17 người bị thương nhẹ được chuyển tới các bệnh viện lân cận (Helfaut, Calais, Boulogne, Montreuil-sur-Mer và Dunkirk). Cơ quan chức năng cho biết toàn bộ 19 nạn nhân là nam giới mang nhiều quốc tịch, rất may không có trường hợp nguy hiểm đến tính mạng.

Bà Agathe Cury, Phó Tỉnh trưởng khu vực Calais, cho biết: "Một cuộc điều tra tư pháp đã được mở. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố va chạm kiểu này".

Vụ tai nạn khiến dịch vụ trung chuyển xe cá nhân và hành khách qua đường hầm bị gián đoạn khoảng 90 phút phục vụ công tác cứu hộ, trước khi dần nối lại vào cuối ngày. Tuy nhiên, các chuyến tàu chở hàng và tàu cao tốc Eurostar (Paris - London) không bị ảnh hưởng do hiện trường cách xa đường hầm chính.

Về phía Anh, Bộ Ngoại giao nước này cho biết đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng hỗ trợ lãnh sự nếu có công dân Anh gặp nạn.