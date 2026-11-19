Cuộc gặp giữa bà Ninh Thị Ty - Anh hùng Lao động, Chủ tịch Tập đoàn Hồ Gươm và bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vào ngày 19/11 không chỉ là dịp để hai đơn vị chia sẻ về hoạt động của mình mà còn mở ra thêm những cơ hội đồng hành, chung tay vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.