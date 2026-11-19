Xe buýt Quyết Thắng đầu tư thêm 20 xe điện
Ngày 19-11, ông Nguyễn Thái Thanh - Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang cho biết, công ty vừa nhận bàn giao 20 xe buýt điện, nâng tổng số xe buýt điện của công ty lên 40 chiếc. Dự kiến trong tháng 12-2026, công ty sẽ đầu tư thêm 10 xe để hoàn thành việc chuyển đổi từ xe buýt chạy dầu sang xe buýt chạy bằng điện. Tổng mức đầu tư 50 xe buýt điện khoảng 200 tỷ đồng.
Hiện nay, xe buýt Quyết Thắng khai thác các tuyến Nha Trang - Tuy Hòa, Nha Trang - Vạn Giã, Nha Trang - Dốc Lết, Nha Trang - Ninh Vân, Nha Trang - Ninh Tây, Vạn Giã - Đại Lãnh và Vạn Giã - Đầm Môn.
Việc chuyển đổi sang xe buýt điện nhằm hưởng ứng chủ trương phát triển giao thông xanh, giảm sử dụng nhiên liệu diesel, góp phần hạn chế khí thải, tiếng ồn và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202611/xe-buyt-quyet-thang-dau-tu-them-20-xe-dien-cb42ee1/