Theo lực lượng cứu hộ, xe buýt của hãng Transporte Carolina chở khoảng 50 hành khách, đang di chuyển từ thủ đô Tegucigalpa đến thành phố Jesús de Otoro, tỉnh Intibucá, thì va chạm với một xe bán tải tại km 95 trên quốc lộ CA-5. Sau cú va chạm, tài xế mất lái, khiến xe buýt lao xuống vực sâu khoảng 100 m.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, song gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi hiểm trở. Trưởng bộ phận vận hành cứu hỏa Sergio Madrid cho biết một số hành khách bị văng khỏi xe, mắc lại trên các cành cây, trong khi nhiều người khác bị kẹt trong đống sắt vụn. Nhân viên cứu hộ phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để cắt khung xe, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn. Video: X/Euniceumanzor14

"Đáng tiếc là chín người đã thiệt mạng do vụ việc đau thương này", Đại úy Josue García thuộc Cục Phòng cháy chữa cháy Honduras cho biết.

Hơn 15 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Santa Teresa ở Comayagua, trong đó có các trường hợp bị chấn thương vùng đầu, mặt, lưng và nghi gãy xương. Hai nạn nhân bị đa chấn thương được chuyển đến Bệnh viện Escuela ở Tegucigalpa. Trong số này có một thiếu nữ 16 tuổi bị chấn thương sọ não nặng, đang trong tình trạng nguy kịch, và nam thanh niên 27 tuổi hiện đã ổn định.

Tổng thống Honduras Nasry Asfura bày tỏ đau buồn trước thảm kịch trên mạng xã hội. "Những lời cầu nguyện của tôi hướng về họ trong thời khắc đau thương sâu sắc này". Ông Asfura đồng thời chỉ đạo các cơ quan y tế và cứu hộ tập trung nguồn lực chăm sóc những người bị thương.

Tai nạn xảy ra trong bối cảnh tình hình an toàn giao thông tại Honduras tiếp tục đáng lo ngại. Theo thống kê của nhà chức trách, tai nạn đường bộ là nguyên nhân gây tử vong đột ngột phổ biến thứ hai tại nước này, chỉ sau các vụ án mạng. Hơn 1.800 người đã thiệt mạng vì tai nạn giao thông từ đầu năm 2026.

Các cơ quan chức năng cho rằng những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn nghiêm trọng gồm chạy quá tốc độ, sự bất cẩn của tài xế và tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường đồi núi.