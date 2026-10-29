Xe buýt điện phục vụ miễn phí người dân xem Concert Quốc gia 'Nối vòng tay lớn'

Ba tuyến xe buýt điện miễn phí phục vụ người dân xem Concert Quốc gia “Nối vòng tay lớn”.

Theo đó, tuyến số 01 xuất phát từ Nhà văn hóa Gang Thép, qua đường Cách mạng Tháng Tám, đường Gang Thép, ngã ba Tích Lương, Đại học Công nghiệp, nút giao Tân Lập, tuyến tránh Quốc lộ 3, nút giao Đán, đường Quang Trung và đến Sân vận động.

Tuyến số 02 xuất phát từ Khách sạn Thái Nguyên, qua đường Bắc Kạn, ngã ba Mỏ Bạch, đường Lương Ngọc Quyến, đường Quang Trung và đến Sân vận động.

Tuyến số 03 xuất phát từ Khách sạn Thái Nguyên, qua đường Hoàng Văn Thụ, đường Quang Trung và đến Sân vận động.

Người dân có nhu cầu sử dụng xe buýt điện miễn phí chủ động đến các điểm xuất phát hoặc nhà chờ xe buýt dọc ba lộ trình để đón xe. Khi lên, xuống xe, hành khách cần thực hiện theo hướng dẫn của lái xe và nhân viên phục vụ, giữ gìn trật tự, bảo đảm an toàn.

Việc tổ chức các tuyến xe buýt điện miễn phí góp phần tạo thuận lợi cho người dân tham dự chương trình, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân tập trung tại khu vực tổ chức sự kiện, góp phần lan tỏa hình ảnh giao thông xanh, thân thiện với môi trường trên quê hương xứ Trà.