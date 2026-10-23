Xe buýt điện mở hướng giao thông xanh ở Thái Nguyên

Nâng cao trải nghiệm, tạo niềm tin cho hành khách

Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan là đơn vị đầu tiên đầu tư, vận hành tuyến xe buýt điện số 01 Tân Long - Đa Phúc. Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, doanh nghiệp hiện có gần 100 xe buýt hoạt động trên 7 tuyến trong tỉnh.

Trước xu hướng phát triển giao thông xanh và yêu cầu bảo vệ môi trường, công ty quyết định đầu tư hàng chục tỷ đồng để đưa xe buýt điện vào khai thác.

Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan tiên phong đầu tư xe buýt điện tại Thái Nguyên.

“Việc đầu tư 15 xe buýt điện đòi hỏi doanh nghiệp chuẩn bị đồng bộ về phương tiện, nhân lực vận hành, bảo dưỡng và tổ chức khai thác. Chúng tôi kỳ vọng tuyến xe mới sẽ nâng cao trải nghiệm của hành khách, tạo thêm niềm tin để người dân lựa chọn xe buýt trong sinh hoạt hằng ngày”, ông Hà chia sẻ.

Tuyến xe được tổ chức với tần suất 15 - 30 phút/chuyến, giá vé lượt là 43.000 đồng; vé tháng 780.000 đồng, hành khách mua thẻ từ 3 tháng được giảm 5%, từ 6 tháng giảm 10% và từ 12 tháng giảm 15%.

Một số nhóm như bệnh nhân chạy thận, ung thư, bệnh nhân methanol, người khuyết tật và trẻ tự kỷ được giảm giá 50%, theo thông tin doanh nghiệp cung cấp.

Với người dân sống dọc tuyến, điều đáng chờ đợi không chỉ là phương tiện mới, hiện đại mà còn là khả năng đi lại thuận tiện, tiết kiệm chi phí và giảm khói bụi, tiếng ồn trong khu dân cư.

Chị Nguyễn Thị Lan (phường Vạn Xuân, làm việc tại phố Nỷ, Đa Phúc, điểm cuối tuyến) cho biết: Chị vẫn hàng ngày đi làm bằng xe buýt Hà Lan và chị rất vui khi biết Hà Lan đưa xe buýt điện vào hoạt động.

Theo chị được biết, xe buýt điện có những lợi thế như vận hành êm hơn, không gian thoải mái, phương tiện hiện đại và thân thiện với môi trường. Chị hy vọng phương tiện xanh này có thể vận hành ổn định, phát huy hiệu quả lâu dài, đáp ứng nguyện vọng của hành khách.

Cùng với đầu tư xe, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan còn đầu tư xây dựng hệ thống trạm sạc hàng tỷ đồng tại điểm xuất phát.

Với 15 phương tiện, mỗi xe 40 chỗ ngồi, tuyến xe buýt điện đầu tiên Tân Long - Đa Phúc dài 42km được kỳ vọng phục vụ thuận tiện nhu cầu đi lại, học tập, làm việc của người dân, đồng thời góp phần giảm phát thải và nâng cao chất lượng dịch vụ giao thông đô thị.

Cụ thể hóa định hướng chuyển đổi năng lượng

Theo ông Trần Văn Long, Phó giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên, đến tháng 9/2026, toàn tỉnh có 12 tuyến xe buýt đang hoạt động, gồm 11 tuyến ở khu vực phía Nam và một tuyến ở khu vực phía Bắc, tổng chiều dài mạng lưới đạt 704km, với 171 phương tiện và hơn 800 lượt vận chuyển mỗi ngày.

Cùng với phát triển xe buýt điện việc đầu tư hạ tầng bến bãi, trạm sạc cần được quan tâm để phát huy hiệu quả hoạt động.

Trước khi bổ sung 15 xe buýt điện, tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng gồm xe buýt và taxi sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn tỉnh đã đạt 54,5%. Việc đưa tuyến xe buýt điện vào khai thác tiếp tục cụ thể hóa định hướng chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực vận tải.

Định hướng này được thể hiện trong Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 13/5/2026.

Đề án hướng tới xây dựng mạng lưới xe buýt hiện đại, bền vững, từng bước chuyển đổi xanh, ưu tiên kết nối khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, trường học, bệnh viện và điểm du lịch.

Ông Long cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xe buýt điện, từng bước chuyển đổi phương tiện và nghiên cứu phát triển các tuyến phù hợp nhu cầu thực tế.

Cùng với việc tận dụng hạ tầng hiện có, tỉnh định hướng quan tâm hoàn thiện hạ tầng tại các điểm đầu, điểm cuối tuyến; các cơ chế hỗ trợ đầu tư phương tiện sử dụng năng lượng xanh và hỗ trợ lãi suất vay cũng được đề cập nhằm tạo động lực cho doanh nghiệp.

Thực tế triển khai cho thấy hạ tầng sạc là một trong những vấn đề cần được giải quyết. Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, doanh nghiệp đã đầu tư hạ tầng cấp điện, lắp đặt máy biến áp phục vụ vận hành và hiện có một trạm sạc tại điểm xuất phát của công ty.

Tuy nhiên, các điểm đầu cuối tuyến vẫn cần được quan tâm bố trí quỹ đất, xây dựng trạm sạc chuyên dụng để bảo đảm hoạt động ổn định khi khai thác.

Bên cạnh hạ tầng, tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về chính sách hỗ trợ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Việc thực hiện hiệu quả các chính sách, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, sẽ góp phần khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục đầu tư và giúp người dân tiếp cận giao thông công cộng thuận lợi hơn.

Dự kiến khai trương ngày 30/10, trong dịp diễn ra Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên 2026 và kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, tuyến xe buýt điện số 01 không chỉ bổ sung phương tiện mới mà còn đặt ra yêu cầu tổ chức giao thông đô thị theo hướng xanh, hiện đại.

Xe buýt vẫn là phương tiện giao thông được nhiều người lựa chọn.

Hiệu quả của tuyến xe sẽ được đo bằng khả năng thu hút hành khách, chất lượng phục vụ và mức độ đáp ứng nhu cầu đi lại thực tế.

Khi hạ tầng được hoàn thiện, phương tiện vận hành ổn định và người dân sẵn sàng lựa chọn xe buýt trong sinh hoạt hằng ngày, giao thông xanh mới thực sự trở thành một phần của đời sống đô thị Thái Nguyên.