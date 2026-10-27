Xe buýt điện bốc cháy do nắp cống bật lên gây hư hại pin

Thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, vào hồi 9 giờ 40 ngày 27-10-2026, xe buýt mang biển kiểm soát 29B14006, tuyến số 36 do lái xe Trần Năng Nhuệ điều khiển chiều Yên Xá - Long Biên, đến ngã ba Bạch Mai - Thanh Nhàn, gặp sự cố nắp cống bật lên chọc vào phần pin gây cháy.

Nắp cống bật vào phần pin gây cháy xe buýt điện. Ảnh: Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội.

Hành khách trên xe tại thời điểm xảy ra sự cố đã được sơ tán khẩn cấp trước khi ngọn lửa bốc lên và được yêu cầu giữ khoảng cách an toàn để tránh nguy cơ ngạt khói. Mặc dù sự việc không gây thiệt hại về người tuy nhiên phương tiện bị hư hại, ảnh hưởng lớn đến tâm lý của hành khách đi xe buýt.

Nhằm hạn chế và không để xảy ra các vụ việc tương tự, đảm bảo an toàn cho người, tài sản, phương tiện trong quá trình vận hành trên tuyển, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp vận tải cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố phối hợp triển khai quán triệt đến các bộ phận, xí nghiệp, phòng ban của đơn vị thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách công cộng theo các quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND Thành phố.

Đồng thời, quán triệt toàn thể lái xe thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định về vận hành trên tuyên, lái xe an toàn, châp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, tránh các "ổ gà, ổvoi", nắp cống, hố ga trong quá trình vận hành.

Tăng cường công tác bảo dưỡng sửa chữa, kiểm tra an toàn phương tiện trước khi vận hành ra tuyến, đặc biệt các bộ phận liên quan đến bình cắ quy, pin, bình khí phải được kiêm tra, bảo trì thường xuyên, đúng quy định để đảm bảo an toàn; thường xuyên kiêm tra, theo dõi các điêu kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đôn đốc, theo dõi việc htực hiện chế độ kiểm định kỹ thuật và bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện; Kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình trạng kỹ thuật phương tiện, đảm bảo phương tiện được bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng định kỳ, chỉ đưa phương tiện đảm bảo đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật ar hoạt động trên tuyển.

Ngoài ra, thường xuyên kiêm tra, thay thế các bình cứu hoa đã hết hạn trên xe buýt, đảm bảo hoạt động tốt khi xảy ra cháy nổ. Ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định an toàn phòng chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị, niêm yết nội quy phòng chống cháy nổ.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận hành xe buýt tổ chức tập huấn các kỹ năng phòng chống cháy nổ, thoát nạn và xử lý khi có cháy. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện các thiếu xót, tồn tại về phòng chống cháy nổ và tổ chức khắc phục. Xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm các quy định về phòng chống cháy nổ tại đơn vị.