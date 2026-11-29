Theo lời một nhân viên cứu hộ, các hành khách hoảng sợ đã bị văng ra khỏi xe buýt khi nó lao khỏi đường ở Honduras.

Sáng ngày 28/11, chiếc xe buýt đang di chuyển trên một con đường dốc và quanh co từ thủ đô Tegucigalpa đến thị trấn miền núi La Esperanza.

Lực lượng cứu hỏa và nhân viên y tế đã nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn nhưng nhiều người đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Theo thông báo của Sở Cứu hỏa Honduras, các nạn nhân bao gồm tài xế xe buýt, 3 người đàn ông và 5 người phụ nữ.

Chiếc xe buýt chở 50 người khi nó lao xuống vực. Nguồn: Reuters

Chiếc xe buýt do hãng Transporte Carolina vận hành, chở 50 người, đã đâm vào một chiếc xe bán tải trên con đường núi dốc.

Hơn 15 người đã được đưa đến Bệnh viện Santa Teresa ở Comayagua. 2 người bị thương nặng hơn đã được nhanh chóng đưa đến các cơ sở y tế ở Tegucigalpa. Nguyên nhân vụ tai nạn chết người vẫn đang được điều tra.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, các nhân viên cấp cứu đang băng bó vết thương trên đầu một người đàn ông trong khi những người khác được khiêng lên xe cứu thương bằng cáng.

Đây là vụ va chạm chết người mới nhất trong một loạt các vụ va chạm xảy ra ở Trung Mỹ.

Tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.800 người ở Honduras trong năm nay – trung bình khoảng 5 người mỗi ngày.

Nguyên nhân chính gây ra tai nạn là địa hình dốc, lái xe thiếu cẩn trọng và tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường.