Xe buýt đâm liên hoàn 32 phương tiện tại Hàn Quốc, 57 người bị thương

Xe buýt đâm vào hơn 30 phương tiện đang chờ đèn giao thông tại thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc ngày 11/11. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, vụ tai nạn xảy ra lúc 7h34 ngày 11/11 tại quận Bundang, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, phía nam thủ đô Seoul. Chiếc xe buýt công cộng do một tài xế hơn 60 tuổi điều khiển đã đâm vào hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn giao thông.

Trong số 32 phương tiện bị đâm trúng, có 27 ô tô, 4 xe buýt và một xe tải. Chiếc xe buýt liên tiếp đâm vào các phương tiện trên đoạn đường dài khoảng 100–150 m, trước khi lao vào dải phân cách và dừng lại.

Theo đài SBS, kính chắn gió phía trước của chiếc xe buýt gây tai nạn bị vỡ hoàn toàn. Nhiều phương tiện khác bị hư hỏng, nằm rải rác trên đoạn đường xảy ra tai nạn.

Sở Cứu hỏa tỉnh Gyeonggi xác nhận vụ tai nạn khiến 57 người bị thương, trong đó có hành khách trên xe buýt. Trong số này, 9 người bị thương nặng và 48 người bị thương nhẹ. Theo KBS, tài xế xe buýt cũng bị thương và được đưa tới bệnh viện sau khi được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi xe.

Lực lượng cứu hộ đã thiết lập một trạm y tế khẩn cấp tại hiện trường, đồng thời điều động 45 nhân viên cùng 18 phương tiện và thiết bị để cứu hộ. Các nhân viên y tế cũng được bố trí trên xe cứu thương để sơ cứu người bị thương tại hiện trường trước khi chuyển đến bệnh viện.

Chiếc xe buýt bị hư hỏng nặng sau khi gây tai nạn. Ảnh: Yonhap

Liên quan nguyên nhân vụ tai nạn, Yonhap dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết tài xế khai hệ thống phanh của xe buýt không hoạt động, khiến ông không thể dừng xe. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở của tài xế cho kết quả âm tính.

Cảnh sát vẫn đang điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Theo SBS, các điều tra viên sẽ kiểm tra tình trạng hoạt động của xe buýt tại thời điểm xảy ra tai nạn, đồng thời phân tích dữ liệu camera hành trình của các phương tiện và camera giám sát (CCTV) gần hiện trường.

Tùng Dương