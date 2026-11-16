Xe buýt chở khách lật trên cao tốc, 6 người thiệt mạng, 11 người bị thương, hé lộ nguyên nhân đáng sợ

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 11 người bị thương sau khi một chiếc xe buýt chở khách bị lật trên tuyến cao tốc Garzón – Neiva, thuộc tỉnh Huila, khu vực tây nam Colombia. Nguyên nhân ban đầu được cho là tài xế ngủ gật khi đang điều khiển phương tiện.

Theo thông tin từ Cảnh sát Quốc gia Colombia được hãng tin Associated Press, báo El Nuevo Siglo và Colombia News đăng tải, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 14/11.

Chiếc xe buýt xuất phát từ cộng đồng San Vicente, thuộc tỉnh Caquetá ở miền nam Colombia, đang trên hành trình đến thủ đô Bogotá thì gặp nạn. Phương tiện được cho là mất lái, sau đó lật nghiêng bên đường.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 6 người tử vong và 11 người bị thương. Danh tính các nạn nhân hiện chưa được nhà chức trách công bố.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Expres.

Thông tin điều tra ban đầu cho thấy tài xế có thể đã rơi vào trạng thái “ngủ vi mô” (microsleep), tức ngủ thiếp đi hoặc mất tỉnh táo trong vài giây. Đây là hiện tượng đặc biệt nguy hiểm đối với người đang điều khiển phương tiện giao thông.

Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ những hành khách bị thương và đưa các nạn nhân ra khỏi chiếc xe buýt.

Sau vụ việc, Đại tá Edwin Orlando Correa, Giám đốc phụ trách giao thông và vận tải thuộc Cảnh sát Quốc gia Colombia, kêu gọi các tài xế vận tải hành khách cần đảm bảo sức khỏe và nghỉ ngơi đầy đủ trước mỗi chuyến đi.

“Chúng ta không thể để tình trạng buồn ngủ, mệt mỏi hoặc ngủ gật trong tích tắc dẫn đến thảm kịch”, ông Correa nhấn mạnh. Ông cũng khuyến cáo tài xế phải dừng xe nếu cảm thấy buồn ngủ trong quá trình di chuyển.

“Không có lịch trình hay cam kết nào quan trọng hơn tính mạng con người”, vị đại tá nói thêm.

Hiện, các cơ quan chức năng Colombia đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.