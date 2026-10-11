Xe buýt chở khách bốc cháy dữ dội sau cú đâm trực diện với xe tải, 28 người tử vong

Theo lực lượng cứu hỏa và cứu hộ khu vực, vụ tai nạn xảy ra vào đêm muộn ngày 9/10 trên một tuyến đường cao tốc đông đúc tại khu vực Mkambarani, miền đông Tanzania.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe buýt đang chở khách di chuyển từ thành phố Dar es Salaam đến Mbeya. Trong khi đó, chiếc xe tải chở gỗ đi theo hướng ngược lại, từ Iringa về Dar es Salaam, thành phố lớn nhất Tanzania.

Theo chỉ huy lực lượng cứu hỏa và cứu hộ khu vực, chiếc xe tải đã cố gắng vượt các phương tiện khác trước khi đâm trực diện vào xe buýt. Vụ va chạm khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, sau đó bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Một số hành khách bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, số người bị thương vẫn chưa được xác định cụ thể.

Người phát ngôn Bệnh viện Đa khoa Khu vực Morogoro cho biết cơ sở này sẽ công bố số liệu về những người thiệt mạng và bị thương được đưa đến điều trị.

Vụ tai nạn tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an toàn giao thông tại châu Phi, trong bối cảnh khu vực này liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng.