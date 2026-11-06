Xe buýt chở học sinh đâm vào cây ở Pháp, hàng chục người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường D22, khu vực phía nam Bourg-en-Bresse. Tại hiện trường, chiếc xe buýt màu xanh trắng bị lật nghiêng sang một bên dưới rãnh nước ven đường.

Ông Yves Cristin, Thị trưởng xã Lent (tỉnh Ain), cho biết chiếc xe đã "rời khỏi mặt đường và đâm trực diện vào một cái cây dưới hào". Theo thông tin ban đầu từ Thị trưởng, có khoảng 70 người liên quan đến vụ tai nạn, trong đó hai nạn nhân đã rơi vào trạng thái ngưng tim.

Hình ảnh chiếc xe gặp nạn. Ảnh: thescottishsun

Dù một số kênh truyền hình đưa tin đã có hai trường hợp tử vong, đại diện cơ quan an ninh dân sự và chính quyền địa phương cho biết họ chưa thể xác nhận chính thức thông tin này.

Ngay sau sự việc, Ban Quản lý Tỉnh Ain thông báo: "Nhiều người đã bị thương. Quan chức chính quyền tỉnh đã kích hoạt Trung tâm Vận hành Cấp tỉnh (COD) để điều phối chiến dịch ứng phó của các cơ quan quản lý khủng hoảng".

Kích hoạt hệ thống cứu hộ khẩn cấp

Lực lượng y tế, cảnh sát cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng phong tỏa và tiếp cận hiện trường. Hai máy bay trực thăng cứu thương được điều động khẩn cấp để hỗ trợ công tác cấp cứu.

Các nhân viên cứu hộ phải chạy đua với thời gian để giải cứu những nạn nhân còn mắc kẹt bên trong xe, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa khu vực nhằm phục vụ việc phân luồng giao thông và ưu tiên không gian cho xe cứu thương.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Bộ trưởng Giao thông Pháp Philippe Tabarot cho biết ông đang trên đường trực tiếp đến hiện trường.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Pháp Édouard Geffray cũng gửi lời chia sẻ sâu sắc tới các nạn nhân và gia đình: "Đối với chúng tôi, việc các em học sinh, con em của chúng ta trở thành nạn nhân trong những vụ tai nạn như thế này luôn là một thử thách vô cùng đau xót".