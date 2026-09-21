Xe buýt chở CĐV Celtic cháy dữ dội sau trận gặp Rangers

Trên sân nhà cảu Celtic, Rangers giành trọn 3 điểm với chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Ryan Naderi trong hiệp một.

Các cổ động viên Celtic trên khán đài đã la ó khi đội bóng của họ rời sân, trong khi Rangers thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Scotland xuống còn 2 điểm.

Tuy nhiên trong hành trình về của các cổ động viên Celtic đã xảy ra sự cố.

Các cổ động viên Celtic đã trải qua khoảnh khắc hoảng loạn khi chiếc xe buýt chở họ bất ngờ bốc cháy dữ dội trên đường sau trận derby Old Firm.

Một chiếc xe buýt chở hàng chục cổ động viên của Celtic đã bốc cháy cách sân vận động không xa. Ảnh: The sun

Vụ việc xảy ra trên đường A728, ngọn lửa bắt đầu từ phía sau xe nhưng nhanh chóng lan rộng, tạo ra những cột khói đen dày đặc bốc cao lên không trung.

Tất cả hành khách bên trong xe nhanh chóng được sơ tán khi các đội cứu hộ khẩn cấp lập tức có mặt tại hiện trường.

Ảnh The sun

Hai xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường, khiến tuyến đường đông đúc bị ùn tắc vào khoảng 14 giờ 30 phút.

Ảnh:Thesun

Chiếc xe buýt được hội cổ động viên Celtic thuê để đi cổ vũ và được thuê từ công ty McLean's Coaches ở Airdrie.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, chiếc xe buýt được đưa lên xe cứu hộ. Phần đuôi xe bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của vụ cháy. Cảnh sát Scotland xác nhận không có ai bị thương trong sự cố.

Ảnh: The sun

Trong khi đó, McLean's Coaches cho biết họ nghi ngờ vụ cháy có thể là hành vi phá hoại.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, công ty viết: “Chúng tôi đã biết về một sự cố liên quan đến một trong những xe khách của chúng tôi trên tuyến đường Clyde Gateway sáng nay. Chúng tôi hiểu rằng trên xe có hành khách, bao gồm các gia đình và trẻ nhỏ, và hoàn toàn thấu hiểu sự việc này hẳn đã gây ra nỗi sợ hãi như thế nào cho tất cả mọi người. May mắn thay, tất cả mọi người đều đã xuống xe an toàn".

Phần đuôi của toa xe đã bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: Mark Ferguson

Nó đã được một xe cứu hộ kéo đi. Ảnh: Mark Ferguson

“Dựa trên thông tin và hình ảnh ban đầu mà chúng tôi nhận được, chúng tôi có lý do để tin rằng vụ việc có thể do hành vi phá hoại gây ra. Vụ việc đã được báo cáo cho các cơ quan chức năng có liên quan và họ đang điều tra các tình tiết của vụ việc. Chiếc xe đã được trục vớt và sẽ được kiểm tra toàn diện. Chúng tôi xin cảm ơn các lực lượng cứu hộ và tất cả những người đã hỗ trợ tại hiện trường".