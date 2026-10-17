Xe buýt Cần Thơ: Tăng kết nối đối lưu giữa các tuyến

Thời gian qua, mạng lưới xe buýt TP Cần Thơ không chỉ mở rộng phạm vi phục vụ mà còn từng bước hình thành các điểm kết nối giữa nhiều tuyến. Tại những đầu mối này, hành khách có thể chuyển sang tuyến phù hợp để tiếp tục hành trình, qua đó tăng tính liên thông của vận tải hành khách công cộng, mở rộng khả năng đi lại giữa các khu vực trong thành phố và các địa phương lân cận.

Thời gian qua, mạng lưới xe buýt Cần Thơ không ngừng mở rộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Tăng cường kết nối giữa các tuyến nội tỉnh

Với hành khách, một chuyến xe buýt thuận tiện không chỉ là có tuyến xe đến nơi cần đến, mà còn ở khả năng tiếp tục hành trình khi phải đi qua nhiều địa bàn khác nhau. Nếu các tuyến vận hành tách biệt, việc đi lại có thể gặp khó khăn khi hành khách phải tự tìm phương tiện nối chuyến. Ngược lại, khi các tuyến được kết nối tại những điểm phù hợp, người dân có thêm lựa chọn hành trình, phạm vi tiếp cận của xe buýt cũng được mở rộng.

Tại Cần Thơ, các điểm đầu cuối, trạm dừng và nhà chờ đang đảm nhận vai trò kết nối giữa nhiều tuyến xe buýt. Trong đó, một số đầu mối tập trung các tuyến nội thành, tạo điều kiện để hành khách chuyển tuyến, tiếp tục di chuyển theo những hướng khác nhau.

Tại khu vực Ba Láng, phường Cái Răng, các tuyến Cái Răng - Thốt Nốt (CT-01), Cái Răng - Ô Môn (CT-07) cùng các chặng kết nối với Tân An, Tân Phước Hưng và Vị Thanh được ghi nhận trong danh mục điểm trung chuyển. Sự kết nối này mở thêm lựa chọn hành trình cho hành khách, nhất là những người có nhu cầu di chuyển giữa khu vực phía Nam thành phố với các địa bàn khác.

Ở khu vực Ô Môn, điểm đầu cuối xe buýt tập trung các tuyến Cái Răng - Thốt Nốt (CT-01), Ô Môn - Cờ Đỏ (CT-02), Thới An Đông - Ô Môn (CT-06) và Cái Răng - Ô Môn (CT-07). Việc các tuyến cùng kết nối tại một đầu mối tạo điều kiện để hành khách lựa chọn hướng đi phù hợp, phục vụ nhu cầu đi lại giữa khu vực trung tâm, Ô Môn và các địa bàn vùng ven.

Trong khi đó, tại điểm đầu cuối tuyến xe buýt Ngã Ba Lộ Tẻ, khu vực Thốt Nốt, các tuyến Cái Răng - Thốt Nốt (CT-01), Thốt Nốt - Thạnh Quới, kéo dài đến Bến xe Kiên Giang (CT-03) và Thốt Nốt - Cờ Đỏ (CT-04) tạo thành đầu mối kết nối nhiều hướng đi. Nhờ đó, hành khách có thêm phương án lựa chọn tuyến, thay vì phụ thuộc vào một hành trình cố định.

Trạm dừng, nhà chờ khu vực Bệnh viện 121 là một trong những điểm kết nối giữa các tuyến xe buýt nội thành và liên tỉnh.

Tăng kết nối đối lưu

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại giữa các khu vực trong thành phố, một số điểm kết nối còn tạo điều kiện để hành khách chuyển tiếp từ tuyến nội thành sang tuyến liên tỉnh, mở rộng phạm vi di chuyển bằng xe buýt.

Tại trạm dừng, nhà chờ khu vực Bệnh viện 121, các tuyến nội thành gồm Cái Răng - Thốt Nốt (CT-01), Cái Khế - Tân Hòa (CT-05) và Thới An Đông - Đại Ngãi (CT-09) kết nối với các tuyến liên tỉnh Cần Thơ - Vĩnh Long (CT-32), Cần Thơ - Vũng Liêm, Vĩnh Long (CT-33) và Cần Thơ - Đồng Tháp (CT-34).

Đây là một trong những điểm giao nối đáng chú ý bởi hành khách có thể tiếp cận nhiều hướng di chuyển tại cùng một khu vực. Với những người có nhu cầu đi khám chữa bệnh, học tập, làm việc hoặc thăm thân, khả năng chuyển tiếp giữa các tuyến tạo thêm phương án tổ chức hành trình bằng phương tiện công cộng.

Mạng lưới xe buýt không ngừng mở rộng, "phủ sóng" đến các vùng ven thành phố Cần Thơ.

Tại khu vực Ngã Ba Lộ Tẻ, bên cạnh các tuyến nội thành, mạng lưới còn kết nối với tuyến liên tỉnh Cần Thơ - An Giang (CT-36) và Cần Thơ - Đồng Tháp (CT-35). Sự giao thoa giữa các tuyến nội thành và liên tỉnh mở thêm lựa chọn cho hành khách có nhu cầu di chuyển đến những địa phương khác.

Tương tự, tại Bến xe Trần Đề, tuyến nội thành Sóc Trăng - Trần Đề (CT-26) kết nối với tuyến liên tỉnh Cần Thơ - Bạc Liêu, Cà Mau (CT-39). Tại Bến xe Ngã Năm, tuyến Sóc Trăng - Ngã Năm (CT-25) kết nối với tuyến liên tỉnh Cần Thơ - Cà Mau (CT-40).

Việc hình thành các đầu mối kết nối như vậy tạo cơ sở để hành khách kết hợp nhiều chặng trong cùng hành trình, mở rộng khả năng đi lại bằng xe buýt giữa các địa phương. Giá trị thiết thực không chỉ nằm ở việc có thêm tuyến xe, mà còn ở khả năng chuyển tiếp giữa các tuyến để tiếp cận những điểm đến nằm ngoài phạm vi phục vụ trực tiếp của một tuyến đơn lẻ.

Trong bối cảnh phạm vi phục vụ của TP Cần Thơ rộng, việc hình thành các đầu mối kết nối giữa các tuyến nội thành và liên tỉnh tạo nền tảng để nâng cao tính liên thông của vận tải hành khách công cộng. Khi các tuyến được tổ chức hợp lý, thông tin chuyển tuyến thuận tiện và thời gian chờ được kiểm soát, người dân sẽ có thêm lựa chọn đi lại bằng xe buýt giữa khu vực đô thị, vùng ven và các địa phương lân cận.

Từ những tuyến xe phục vụ từng hành trình riêng lẻ đến mạng lưới có khả năng kết nối nhiều hướng đi, xe buýt Cần Thơ đang có thêm điều kiện mở rộng phạm vi phục vụ, giúp hành khách đi lại thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chủ động hơn trong từng hành trình.