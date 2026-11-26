Ở Việt Nam, điện hóa giao thông đang diễn ra khá mạnh mẽ ở mảng ôtô con và xe 2 bánh. Thị trường xe thương mại thuần điện cũng bắt đầu nhộn nhịp, với số lượng lựa chọn xe van chở hàng, xe bus đô thị hay cả xe tải chạy điện đang ngày càng nhiều hơn.

Giữa sự sôi động đó, xe bus điện đường dài cũng bắt đầu "tham chiến". Trong bức tranh toàn cảnh về điện hóa giao thông tại Việt Nam, những mẫu xe bus điện đường dài dường như sẽ là nét chấm phá quan trọng.

Bus điện đường dài "tham chiến"

Trên website chính thức, hãng xe Kim Long thông báo bàn giao lô 100 xe bus giường nằm thuần điện cho một đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải tại Việt Nam. Đơn vị này sau đó cũng xác nhận sẽ triển khai các dòng xe thuần điện của Kim Long vào khai thác trên các tuyến vận tải liên tỉnh.

Lô 100 xe bus giường nằm thuần điện được Kim Long bàn giao cho một đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải ở Việt Nam. Ảnh: Kim Long Motor.

Kim Long cho biết dòng xe bus giường nằm thuần điện KimLong99 EV-G34 được thiết kế chuyên biệt cho nhu cầu vận tải hành khách đường dài. Theo thông tin do hãng cung cấp, xe được trang bị bộ pin BYD dung lượng 357 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 400 km/lần sạc. Hai cổng sạc chuẩn CCS2 tương thích với trụ công suất 240 kW, cho phép chiếc bus điện sạc đầy pin trong khoảng 90 phút.

Mẫu xe bus giường nằm ứng dụng khung gầm liền khối Full Monocoque, kết hợp các hệ thống hỗ trợ an toàn và kiểm soát vận hành như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo ASR, phanh tái sinh, hệ thống chữa cháy hai khoang độc lập và quản lý nhiệt độ pin chủ động.

Mẫu xe bus điện của Kim Long hiện đạt tỷ lệ nội địa hóa 60%. Hãng cho biết mục tiêu nâng mức này lên thành 90% vào cuối năm nay.

Gần đây, Thaco Bus cũng tiết lộ sẽ sớm ra mắt dòng xe bus năng lượng mới. Theo thông tin mà đơn vị này cung cấp, dòng bus mới sẽ bao gồm cả tùy chọn thuần điện dùng pin (BEV) và EREV - tức xe điện có gắn thêm động cơ đốt trong để tăng phạm vi hoạt động.

Thaco xác nhận sẽ sớm ra mắt xe bus điện. Ảnh: Thaco Bus.

Trừ 2 tùy chọn nói trên, thông tin chi tiết hơn về dòng bus điện của Thaco vẫn còn là ẩn số. Với việc có biến thể EREV, không loại trừ khả năng dòng bus điện mới của Thaco sẽ nhắm đến nhu cầu vận tải hành khách đường dài, tương tự sản phẩm xe bus giường nằm thuần điện mà Kim Long vừa bàn giao cho đối tác.

Sẽ đẩy nhanh điện hóa giao thông?

Thị trường ôtô Việt Nam lúc này đang chứng kiến những bước tiến khá mạnh trong mảng điện hóa, khi ôtô thuần điện đã chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng doanh số xe mới bán ra.

Tuy nhiên, sự có mặt của xe bus thuần điện, đặc biệt các mẫu xe bus điện phục vụ vận tải đường dài, có thể mới là dấu mốc quan trọng giúp đẩy nhanh điện hóa giao thông tại Việt Nam.

Đội xe bus điện của VinFast. Ảnh: VinFast.

Bất chấp lượng xe cá nhân đang tăng cao, một bộ phận không nhỏ người Việt vẫn lựa chọn xe bus làm phương tiện di chuyển liên tỉnh, đặc biệt vào các dịp Lễ, Tết dài ngày. Phần lớn đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải liên tỉnh lại sử dụng xe bus động cơ diesel trong đội xe, có thể vô tình tạo ra những gánh nặng không nhỏ cho môi trường.

Vì vậy, điện hóa len lỏi vào mảng vận tải đường dài được cho là tín hiệu tốt với giao thông Việt Nam, sau khi những chuyển biến tích cực từ điện hóa đội xe bus tại các thành phố lớn đã được kiểm chứng.

Lúc này, dịch vụ xe bus công cộng tại các thành phố lớn đang sử dụng xe bus điện của VinFast và Kim Long. Những mẫu xe như VinFast EBus hay B30-EV, B40-EV và B60-EV của Kim Long đang dần quen thuộc với người thường xuyên sử dụng xe bus công cộng làm phương tiện di chuyển.

Dù vậy, khác với vận tải nội đô, xe bus điện đường dài chạy liên tỉnh chịu áp lực quay vòng lớn, chưa kể quãng đường di chuyển cao gấp nhiều lần.

Trạm sạc công cộng bố trí hợp lý sẽ quyết định hiệu quả hoạt động của xe bus điện đường dài. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Lấy ví dụ dòng xe bus giường nằm KimLong99 EV-G34, dù được trang bị bộ pin 357 kWh cho phạm vi hoạt động khoảng 400 km sau mỗi lần sạc, hành trình một chiều tầm 300 km như từ TP.HCM đi phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) gần như sẽ "vắt kiệt" bộ pin.

Hãng cho biết khi kết nối trụ sạc công suất 240 kW, các xe bus điện giường nằm này có thể sạc đầy pin trong khoảng 90 phút. Dẫu vậy, việc sở hữu một hệ thống trạm sạc với các trụ công suất lớn được bố trí hợp lý dọc theo các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường cao tốc mới đảm bảo vận tải đường dài xuyên suốt, ổn định bằng xe bus điện.

Đây là thách thức, đồng thời cũng là cơ hội cho giao thông vận tải ở Việt Nam. Khối lượng vận chuyển lớn, quãng đường di chuyển dài vốn là đặc thù của ngành vận tải liên tỉnh. Nếu điện hóa thành công xâm nhập vào các tuyến vận tải liên tỉnh, hành trình điện hóa giao thông tại Việt Nam xem như đã được rút ngắn đáng kể.