Xe bồn mắc kẹt trên đường ray, suýt xảy ra va chạm với tàu hỏa

Theo Newsflare, đoạn clip ghi lại cho thấy chiếc xe đang tiến đến đường ray ở Poznan vào ngày 26/10 khi giao thông phía trước bị tắc nghẽn, khiến gần như toàn bộ chiếc xe tải bị mắc kẹt trên đường ray.

Rào chắn bắt đầu hạ xuống khi các phương tiện phía trước di chuyển chậm, khiến xe bồn bị kẹt trong khu vực nguy hiểm.

Vào khoảng 4h42 chiều giờ địa phương, chiếc xe tải đã kịp di chuyển ra khỏi đường ray chỉ vài giây trước khi một đoàn tàu IC đi từ Mockava đến Szczecin Glowny đi qua.

Chiếc xe bồn mắc kẹt trên đường ray. Nguồn ảnh: Polish Railway Lines SA

Công ty Đường sắt Ba Lan PKP cho biết trong một tuyên bố: "Tắc nghẽn giao thông không phải là lý do chính đáng để đi vào đường chắn xe lửa. Trước khi lái xe vào đường ray, hãy đảm bảo có đủ không gian ở phía bên kia để vượt qua đường ray một cách an toàn.

Nếu bạn bị mắc kẹt giữa các rào chắn, đừng chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Hãy phá vỡ rào chắn, sau đó sử dụng nhãn dán PLK màu vàng để báo cho các dịch vụ liên quan về nguy hiểm.

Chúng tôi tiếp tục nhắc nhở mọi người rằng không có chỗ cho rủi ro tại các đường ray xe lửa. Tàu hỏa không thể dừng lại ngay lập tức".

Không có thương vong nào được báo cáo sau sự cố.

Tháng trước, một chiếc xe buýt cũng bị mắc kẹt giữa rào chắn đường sắt khi đoàn tàu đang đến gần ở Lodz vào ngày 10/9.

Công ty Đường sắt Ba Lan (PKP) cho biết tài xế đã đi vào đường ray sau khi đèn cảnh báo màu đỏ bật sáng, rồi dừng lại bên trong khu vực nguy hiểm thay vì rời khỏi đường ray.

Hành khách đã sơ tán khỏi xe buýt khi người dân địa phương gần đó nâng rào chắn phía sau xe, cho phép tài xế lùi lại và di chuyển xe ra khỏi đường ray.

Chiếc xe buýt đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm chỉ vài giây trước khi đầu máy xe lửa đến.