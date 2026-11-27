Theo tạp chí PEOPLE, vụ tai nạn xảy ra vào tối 25/11/2026 trên tuyến đường vành đai Warraq, gần Giza, cách Đại kim tự tháp khoảng 19 km.

Theo thông tin từ tờ Al-Ahram, một chiếc ô tô trong lúc vượt đã va chạm vào phần phía sau bên phải của xe bồn chở nhiên liệu thuộc sở hữu của một nhà thầu tư nhân.

Cú va chạm khiến một lốp xe bồn bị nổ. Phương tiện sau đó đâm vào dải phân cách rồi lật, khiến nhiên liệu tràn ra ngoài và bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ tai nạn tại Ai Cập ngày 25/11/2026. (Ảnh: Ahmed Sayed/Anadolu/Getty).

Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội, tạo thành những cột khói đen lớn. Lực lượng chức năng đã phong tỏa tuyến đường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và giải phóng hiện trường.

Bộ Y tế và Dân số Ai Cập cho biết 39 xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường, đưa những người bị thương tới các bệnh viện địa phương điều trị bỏng và tổn thương do hít phải khói.

Bộ trưởng Y tế Khaled Abdel Ghaffar cũng trực tiếp đến các bệnh viện thăm hỏi, kiểm tra tình trạng sức khỏe của các nạn nhân.

Tối muộn ngày 25/11, người phát ngôn Bộ Y tế và Dân số Ai Cập Hossam Abdel Ghaffar xác nhận vụ tai nạn khiến 31 người thiệt mạng và 21 người bị thương.

Theo cơ quan công tố, 27 phương tiện đã bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn.

Các phương tiện bị thiêu rụi sau vụ cháy xe bồn chở nhiên liệu. (Ảnh: Fareed Kotb/Anadolu/Getty)

Ngày 26/11, cơ quan chức năng Ai Cập đã bắt giữ tài xế ô tô bị cáo buộc gây ra vụ va chạm.

Theo lời khai ban đầu, người này điều khiển ô tô với tốc độ khoảng 109 km/h và liên tục chuyển làn để vượt các phương tiện khác trước khi xảy ra va chạm với xe bồn.

Cơ quan Công tố Ai Cập đang tiếp tục thẩm vấn tài xế, lấy lời khai của những người sống sót, đồng thời yêu cầu thu thập mẫu ADN để xác định danh tính các nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ và người dân tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Mahmoud el-Khawas/AFP/Getty) ↵

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã yêu cầu Bộ Đoàn kết xã hội triển khai các biện pháp hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập cũng điều động các đội ứng phó khẩn cấp và cung cấp dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho các nạn nhân.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng bảo đảm công tác chăm sóc y tế cho người bị thương và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Hiện nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.