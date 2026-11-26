Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai công tác ứng phó sau vụ cháy lớn. Số nạn nhân tử vong được dự báo có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Những đoạn video tại hiện trường cho thấy ngọn lửa dữ dội lan rộng, phủ kín một đoạn đường cao tốc ở Cairo, Ai Cập. Cột khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc cao, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.

Theo xác nhận từ Bộ Y tế, vụ việc đã khiến 31 người thiệt mạng và ít nhất 25 người khác bị thương.

Bộ Dầu mỏ Ai Cập thông tin, chiếc xe bồn chở dầu thuộc sở hữu tư nhân đã mất lái, lao khỏi đường trước khi xảy ra vụ nổ lớn. Tại hiện trường sau khi đám cháy được khống chế, nhiều ô tô biến dạng, cháy trơ khung nằm ngổn ngang trên mặt đường.

Theo đánh giá ban đầu, có khoảng 27 phương tiện, gồm cả ô tô và xe máy, bị lửa thiêu hủy. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thống kê số người thương vong và xác định mức độ thiệt hại do vụ việc gây ra.

Bộ Y tế Ai Cập cho biết, tổng cộng 39 xe cứu thương đã được huy động đến hiện trường để triển khai công tác sơ cứu, cấp cứu và đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

Tại hiện trường sau khi đám cháy được khống chế, nhiều ô tô biến dạng, cháy trơ khung nằm ngổn ngang trên mặt đường.

"Những chiếc xe bị cháy rụi, người bên trong vẫn còn. Họ không kịp thoát ra ngoài", Ali Youssef, người có mặt tại hiện trường, cho biết.

Tai nạn giao thông là vấn đề thường xuyên xảy ra tại Ai Cập, xuất phát từ nhiều nguyên nhân như tài xế phóng nhanh, việc kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông chưa nghiêm, cùng với tình trạng hạ tầng đường bộ xuống cấp.

Theo số liệu từ cơ quan thống kê nhà nước CAPMAS, số người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông đã tăng 10,8% lên 5.829 người vào năm 2025 so với 5.260 người một năm trước đó.