Một chiến dịch cứu hộ khẩn cấp đang được tiến hành sau vụ hỏa hoạn và số người thiệt mạng dự kiến sẽ còn tăng lên.

Những hình ảnh ghi lại cho thấy một đám cháy khổng lồ bao trùm đường cao tốc, khói đen dày đặc bốc lên nghi ngút trên đường ở Cairo, Ai Cập.

Bộ Y tế đã xác nhận 31 trường hợp tử vong và ít nhất 25 người khác bị thương.

Vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu ở Cairo đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng. Nguồn: X

Bộ Dầu mỏ Ai Cập cho biết chiếc xe bồn chở dầu tư nhân đã lao ra khỏi đường trước khi phát nổ. Những hình ảnh cho thấy những xác xe hơi méo mó, cháy đen nằm rải rác trên đường phố sau đám cháy hiện đã được dập tắt.

Theo ước tính sơ bộ, 27 phương tiện, bao gồm ô tô và xe máy, đã bị thiêu rụi và số người thương vong cũng như thiệt hại vẫn đang được đánh giá.

Bộ Y tế cho biết, 39 xe cứu thương đã tham gia vào các hoạt động cứu hộ.

"Những chiếc xe bị cháy rụi, người bên trong vẫn còn. Họ không kịp thoát ra ngoài", Ali Youssef, người có mặt tại hiện trường, cho biết.

Tai nạn giao thông khá phổ biến ở Ai Cập do nhiều yếu tố, bao gồm chạy quá tốc độ, việc thực thi luật giao thông lỏng lẻo và điều kiện đường sá kém.

Theo số liệu từ cơ quan thống kê nhà nước CAPMAS, số người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông đã tăng 10,8% lên 5.829 người vào năm 2025 so với 5.260 người một năm trước đó.