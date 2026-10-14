Xe bọc thép Trung Quốc sắp có khả năng lặn như tàu ngầm?

Các nhà nghiên cứu đặt mục tiêu chế tạo những phương tiện có thể chuyển từ trạng thái quan sát sang tấn công trong vòng 9 giây. Ảnh: SCMP.

Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc đề xuất 4 loại thiết bị quân sự có khả năng chuyển đổi nhanh giữa các môi trường tác chiến, trong đó có một mô-đun hoạt động lâu dài dưới nước ở độ sâu lớn. Ý tưởng này được đưa ra trong bối cảnh tác chiến đa miền, kết hợp nhiều lực lượng và hệ thống trên bộ, trên biển, trên không và trong môi trường điện từ, được dự báo sẽ phát triển mạnh trong những thập niên tới.

Theo các nhà khoa học, những thiết bị có cấu trúc mô-đun “khác biệt” này được thiết kế nhằm vượt qua giới hạn của xe bọc thép truyền thống. Chúng có thể nhanh chóng thay đổi cấu hình vật lý và chức năng chỉ trong vài giây để thực hiện nhiệm vụ trên đất liền, dưới nước, trên không hoặc trong môi trường tác chiến điện từ.

Nhóm nghiên cứu cho biết thiết kế đã tiến gần hơn đến khả năng ứng dụng kỹ thuật và “kiểm chứng theo định hướng tác chiến”, sau khi các nguyên mẫu và thử nghiệm thực địa cho thấy tính khả thi của phương án.

Công trình do các nhà nghiên cứu thuộc Tập đoàn Máy móc số 1 Nội Mông — doanh nghiệp tham gia phát triển xe tăng và xe bọc thép của Trung Quốc — phối hợp với Viện Công nghệ Bắc Kinh thực hiện. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có bình duyệt Acta Armamentarii ngày 6/8.

Công trình đặt ý tưởng này trong lộ trình phát triển xe bọc thép giai đoạn 2030-2050. Theo nhóm nghiên cứu, các hoạt động quân sự trong tương lai sẽ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa nhiều nền tảng và hệ thống tác chiến trên các miền khác nhau.

Nghiên cứu phản ánh tầm nhìn rộng hơn về chiến tranh thiết giáp tương lai, trong đó phương tiện chiến đấu phải thích ứng nhanh với các mối đe dọa thay đổi liên tục và phối hợp với những hệ thống khác, chẳng hạn máy bay không người lái (UAV).

Rút ngắn thời gian ra quyết định, tăng khả năng đối phó UAV

Các tác giả cho rằng xe bọc thép truyền thống bị giới hạn bởi cấu hình mô-đun cố định, khiến phương tiện có thể cần hơn 45 giây để chuyển từ nhiệm vụ trinh sát sang tấn công mục tiêu.

Họ cũng nhận định khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu của các phương tiện truyền thống có thể giảm từ 89% xuống còn 38,6% khi phải đối mặt với một đợt tấn công bằng UAV kéo dài 10 giây.

Với thiết kế mới, nhóm nghiên cứu đặt mục tiêu rút ngắn chu trình ra quyết định OODA — gồm quan sát, định hướng, quyết định và hành động — xuống còn 9 giây. Theo các tác giả, đây là mức cải thiện gấp 5 lần so với hiệu suất hiện nay.

Thiết kế cũng hướng tới việc duy trì dao động của nguồn điện cấp cho các tải trọng năng lượng cao trong biên độ ±3%, đồng thời cho phép điều chỉnh cấu hình phương tiện phù hợp với từng nhiệm vụ cụ thể.

Trong các thử nghiệm, nhóm nghiên cứu ghi nhận thời gian kết nối các mô-đun trung bình là 8,7 giây, với tỷ lệ thành công đạt 98,3% sau 1.000 lần thử. Các thử nghiệm được tiến hành trong điều kiện nhiệt độ từ 50 độ C xuống âm 20 độ C, có nhiễu điện từ mạnh và địa hình bùn lầy.

Mô-đun dưới nước có thể hoạt động ở độ sâu 50 m

Trong số các năng lực được đề xuất, đáng chú ý là một mô-đun chuyên dụng dưới nước, được thiết kế để hoạt động ở độ sâu tối đa 50 m trong vòng 2 giờ. Thời gian chuyển đổi giữa các môi trường hoạt động được đặt mục tiêu rút ngắn xuống chỉ còn 12 phút.

Tuy nhiên, các thử nghiệm mà nhóm nghiên cứu công bố chưa xác nhận hiệu suất hoạt động dưới nước. Bài báo cũng không cung cấp số liệu về tốc độ hoặc tầm hoạt động của mô-đun trong môi trường này.

Ý tưởng được thiết kế nhằm tăng tính linh hoạt cho các đơn vị thiết giáp trong những chiến dịch đổ bộ. Phương tiện có thể tiếp cận mục tiêu qua đường thủy, sau đó chuyển sang cấu hình hoạt động trên bộ để triển khai nhiệm vụ trên bờ.

Các nhà nghiên cứu đề xuất kết hợp khả năng cơ động dưới nước với việc sử dụng UAV hỗ trợ dò tìm và xử lý chướng ngại vật. Theo dự tính của nhóm, hệ thống có thể xử lý 30 chướng ngại vật mỗi phút, qua đó giảm 60% thời gian cần thiết cho một chiến dịch đổ bộ.

Đối với mô-đun lõi hoạt động trên bộ, bài báo cho biết phương tiện có thể đạt tốc độ ít nhất 70 km/h trên đường nhựa và 40 km/h trên địa hình ngoài đường, với tầm hoạt động tối thiểu 600 km nhờ hệ thống động lực hybrid kết hợp nhiều nguồn năng lượng.

Theo các tác giả, so với những dòng xe bọc thép mô-đun hiện có, chẳng hạn Boxer của Đức, thiết kế mới có thể cải thiện hiệu suất trên 5 phương diện quan trọng.

Nhóm nghiên cứu ước tính phương án này có thể giảm khoảng 40% tổng chi phí vòng đời của phương tiện. Tuy nhiên, bài báo không đưa ra đầy đủ dữ liệu để kiểm chứng độc lập mức tiết kiệm được nêu.

Theo SCMP