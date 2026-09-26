Xe bọc thép NATO trúng đạn bắn nhầm, 4 binh sĩ bị thương

Xe chiến đấu bộ binh Dardo của Italia. Ảnh: NurPhoto

Theo đài RT, bốn binh sĩ Italy đã bị thương sau khi một quân nhân nước này vô tình nổ súng vào một xe bọc thép khác trong cuộc tập trận bắn đạn thật của NATO tại Latvia.

Sự cố xảy ra tối 25/9 tại thao trường Adazi, nơi lực lượng Italy được triển khai trong khuôn khổ lực lượng NATO tăng cường tại sườn phía Đông của liên minh.

Theo Bộ Quốc phòng Italy, một binh sĩ điều khiển vũ khí không tự động gắn trên phương tiện quân sự đã vô tình khai hỏa vào một xe bọc thép khác chở 4 quân nhân Italy. Hãng thông tấn ANSA cho biết một loạt đạn súng máy 7,62 mm gắn trên xe chiến đấu bộ binh Dardo đã bắn trúng một chiếc Dardo khác đang di chuyển ngay phía trước, dường như trong lúc cửa sau của xe đang mở.

Cả 4 binh sĩ, thuộc Trung đoàn Bersaglieri số 11 của Italy, được đưa tới bệnh viện ở thủ đô Riga. Một người bị thương nặng hơn nhưng trong tình trạng ổn định và không có trường hợp nào được cho là nguy hiểm đến tính mạng. Quân đội Italy đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân sự cố.

Khoảng 300 binh sĩ Italy hiện đóng tại căn cứ Adazi, thuộc lực lượng đa quốc gia của NATO ở Latvia. NATO những năm qua đã tăng cường lực lượng tại sườn phía Đông và tổ chức nhiều cuộc diễn tập bắn đạn thật gần Nga và Belarus, với lập luận đây là các hoạt động mang tính phòng thủ.

Các cuộc diễn tập quân sự gia tăng tại khu vực Baltic cũng từng xảy ra một số sự cố nghiêm trọng trong những năm gần đây. Tháng 3/2025, 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng khi xe cứu kéo bọc thép M88 Hercules nặng khoảng 70 tấn bị chìm xuống một vùng đất than bùn tại thao trường Pabradė của Litva, cách Belarus chưa đầy 10 km.

Cũng tại thao trường này vào tháng 11 cùng năm, một binh sĩ Bỉ tử vong do những vết thương nghiêm trọng trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật. Vài ngày sau, một số binh sĩ Na Uy thoát khỏi nguy hiểm khi đạn thật được bắn vào các mục tiêu trong lúc họ đang tiến qua khu vực rừng phía sau.

Moskva nhiều lần cáo buộc các thành viên châu Âu của NATO đang tăng cường quân sự hóa khu vực và chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột với Nga. Tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi trong tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các chính phủ phương Tây đang thúc đẩy cái mà ông gọi là “mối đe dọa Nga” không có thực nhằm hướng sự chú ý của công chúng khỏi nhiều vấn đề trong nước.

Latvia nằm trong nhóm các quốc gia Baltic có vị trí quan trọng trong thế bố trí lực lượng của NATO ở sườn phía Đông. Từ năm 2017, NATO đã duy trì lực lượng đa quốc gia tại Latvia và đến tháng 7/2024 nâng cấp lực lượng này lên cấp lữ đoàn, với Canada giữ vai trò quốc gia khung. Theo NATO, đến năm 2026, lực lượng tại Latvia có sự tham gia của quân nhân từ 13 quốc gia đồng minh.

Căn cứ Adazi, nằm gần thủ đô Riga, là một trong những địa điểm huấn luyện quan trọng của lực lượng NATO tại Latvia. Tại đây, các đơn vị đa quốc gia thường xuyên tiến hành diễn tập với xe bọc thép, pháo binh, phòng không và các hệ thống chống máy bay không người lái. NATO cho biết các hoạt động này nhằm tăng khả năng phối hợp tác chiến và khả năng phản ứng của lực lượng đồng minh.

Việc NATO tăng cường hiện diện quân sự tại Latvia là một phần trong kế hoạch củng cố sườn phía Đông được liên minh đẩy mạnh sau năm 2022. Hiện NATO duy trì 9 lực lượng đa quốc gia tại các nước phía Đông, từ Bulgaria, Romania đến các quốc gia Baltic và Phần Lan. Latvia là quốc gia đầu tiên trong số các nước này nâng cấp lực lượng tiền phương lên cấp lữ đoàn vào năm 2024.