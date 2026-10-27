Xe bọc thép được chất lên tàu chở hàng từ Kaliningrad, đích đến chưa rõ ràng

Cộng đồng phân tích tình báo nguồn mở (OSINT) gần đây ghi nhận những diễn biến đáng chú ý tại quân cảng Baltiysk nằm ở vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga.

Các hình ảnh vệ tinh được công bố đầu tuần trước bởi các dự án GeoInsider và SONARROW_OSINT cho thấy, nhiều phương tiện quân sự, bao gồm xe chiến đấu bộ binh (IFV), xe bọc thép chở quân (APC), Xe bọc thép chống mìn và phục kích (MRAP) cùng các phương tiện hậu cần khác, đang được khẩn trương đưa lên các tàu chở hàng tại cảng Baltiysk.

Điều này làm dấy lên nhiều đồn đoán về điểm đến tiếp theo của các lô hàng quân sự trong bối cảnh các tuyến đường vận tải quốc tế đang chịu sự giám sát gay gắt.

Cụ thể, hoạt động bốc xếp hàng diễn ra từ ngày 15-16/10, liên quan đến ít nhất 3 tàu chở hàng gồm: Ascalon (IMO 9198226), Lady D (IMO 9349289) và Anastasiia (IMO 9349291).

Điểm đáng chú ý là các hoạt động này chỉ có thể được theo dõi và xác thực thông qua hình ảnh vệ tinh. Nguyên nhân là do các thủy thủ đoàn trên các con tàu này đã tắt hệ thống truyền dữ liệu định vị, khiến việc giám sát qua các dịch vụ theo dõi tàu thuyền thông thường trở nên bất khả thi.

Trước đó, tín hiệu cuối cùng được ghi nhận từ tàu Ascalon và tàu Lady D là ở khu vực lân cận vùng Kaliningrad.

Điểm đáng chú ý là các hoạt động này chỉ có thể được theo dõi và xác thực thông qua hình ảnh vệ tinh. Ảnh: Marine Insight

Các nhà phân tích cho biết có thể đã có thêm những chuyến tàu khác trong tháng 10 mà không thể theo dõi được do mây che phủ dày đặc. Một số đoàn tàu có thể đã khởi hành, nhưng điểm đến hiện vẫn chưa được xác định.

Các nhà phân tích cho biết, trong tháng 10, có thể còn có thêm những chuyến tàu khác nhưng không thể theo dõi được do mây mù che phủ dày đặc.

Một số đoàn tàu hoặc lô hàng có lẽ đã bắt đầu khởi hành, tuy nhiên điểm đến cuối cùng của chúng vẫn chưa rõ ràng.

Dù vậy, lịch sử hoạt động của 3 con tàu này cung cấp những manh mối quan trọng về mạng lưới vận tải quân sự của Nga ra nước ngoài, theo trang The Insider có trụ sở tại Latvia.

Tất cả 3 con tàu nói trên đều đã từng có tiền lệ liên quan đến các chuyến vận chuyển hàng quân sự quốc tế và hiện đều nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Tháng trước, tàu Anastasiia đã được ghi nhận vận chuyển hàng hóa đến cảng Tobruk của Libya. Hình ảnh vệ tinh chụp trong quá trình dỡ hàng cho thấy một lượng lớn thiết bị, trong đó có các xe tải quân sự Ural.

Theo The Insider, số hàng hóa này có khả năng phục vụ cho "Quân đoàn châu Phi" – lực lượng tiếp quản nhiều vai trò nước ngoài trước đây của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner PMC và hiện nằm dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng Nga.

Trong khi đó, tàu Ascalon trước đây từng được sử dụng trong khuôn khổ "Syrian Express" (Tuyến đường Syria) – hoạt động vận tải cung ứng cho lực lượng quân sự Nga tại Syria trước khi chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12/2024.

Chiếc thứ 3, tàu Lady D, từng được cho là có liên quan đến các đợt vận chuyển vũ khí của Nga sang Ấn Độ.

Việc nhóm tàu chở hàng này cùng bốc hàng tại vùng cực Tây của Nga rồi đột ngột tắt tín hiệu định vị cho thấy sự gia tăng các hoạt động hậu cần quân sự được che giấu kỹ lưỡng qua đường biển.

Khi mà đích đến chính xác của các con tàu vẫn chưa rõ ràng, sự chú ý sẽ tiếp tục đổ dồn vào các điểm đến tiềm năng tại châu Phi và Trung Đông – nơi mạng lưới hậu cần quân sự của Nga duy trì sự hiện diện mạnh mẽ.

Minh Đức (Theo The Insider, Militarnyi)