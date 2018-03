Xe biển xanh nát đầu, lật nghiêng sau khi tông mạnh vào ô tô đang sang đường

Sau cú va chạm, chiếc xe biển xanh bị hư hỏng nặng, phần đầu vỡ toác và lật nghiêng trên đường.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 12h45’ ngày 30/3, trên đại lộ Lê Nin, TP Vinh, Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe ôtô mang BKS: 37A – 114.23 do tài xế Đoàn Phong Lê (45 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An) điều khiển lưu thông trên đường Đại lộ Lê Nin hướng từ thành phố Vinh – Sân bay Vinh. Khi đến trước cổng bệnh viện HNĐK Nghệ An, tài xế Lê rẽ sang đường để vào bệnh viện.

Xe biển xanh hỏng nặng sau va chạm với xe ô tô sang đường.

Đúng lúc này, chiếc xe ôtô mang biển xanh 37A: 003.55 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông từ Sân bay Vinh – TP Vinh lao đến tông vào hông xe.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe ôtô 4 chỗ xoay vòng, xe ôtô mang biển xanh cũng bị lật nghiêng trên đường. Rất may tài xế Lê và 3 người ngồi trên xe ôtô biển xanh đều chỉ bị xây xát nhẹ.

Chiếc xe 4 chỗ bị hư hỏng nặng sau cú va chạm với ô tô biển xanh.

Tại hiện trường, chiếc xe ôtô biển xanh bị vỡ nát phần đầu, nhiều mảnh vỡ bị rơi vương vãi ra đường, lật nghiêng chắn ngang trên đường. Túi khí cả hai chiếc xe đều bung.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT thành phố Vinh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Quang Phong