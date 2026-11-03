Xe bị tước quyền sử dụng phù hiệu vận tải vẫn cố tình hoạt động: Cần xử lý nghiêm

Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế kiểm tra xe ô tô tải.

Bất chấp quy định, cố tình hoạt động

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Phú Lộc thuộc Phòng CSGT Công an TP. Huế phát hiện tài xế P.V.T. (SN 1984, trú tại TP. Huế) điều khiển ô tô khách vi phạm quy định về vận tải hành khách chở hàng hóa trong khoang chở khách, đồng thời không có phù hiệu vận tải theo quy định.

Với các hành vi vi phạm trên, tài xế P.V.T. bị xử phạt tổng cộng 6,7 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe. Chủ phương tiện là Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ vận tải Tiến Đạt (TP. Huế) cũng bị xử phạt 22 triệu đồng do giao xe cho người làm công điều khiển để thực hiện hành vi vi phạm, đồng thời bị tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe.

Mặc dù phương tiện đã bị tước quyền sử dụng phù hiệu, tài xế và đơn vị quản lý vẫn đưa xe vào hoạt động kinh doanh vận tải không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hành khách và những người tham gia giao thông.

Trước đó, Sở Xây dựng cũng đã có thông báo việc tước quyền sử dụng phù hiệu, đình chỉ hoạt động kinh doanh vận tải đối với hai xe khách mang biển kiểm soát (BKS) 74G - 000.92 và 74G - 001.92 thuộc HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt (địa chỉ tại lô C8, Khu tái định cư Bàu Vá, phường Thủy Xuân, TP. Huế). Hai phương tiện này đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đang trong thời gian áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng phù hiệu vận tải.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, khi phù hiệu vận tải bị tước quyền sử dụng, phương tiện không được kinh doanh vận tải. Sau khi hết thời hạn bị tước, nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động trở lại, đơn vị kinh doanh phải thực hiện thủ tục cấp lại phù hiệu theo quy định.

Siết quản lý, ngăn vi phạm tái diễn

Không chỉ đối với xe khách, tình trạng phương tiện vận tải hàng hóa bị tước quyền sử dụng phù hiệu nhưng vẫn có nguy cơ tiếp tục hoạt động cũng đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý đối với các doanh nghiệp vận tải.

Người điều khiển phương tiện và chủ phương tiện vận tải cần nắm rõ các quy định về phù hiệu vận tải.

Trước đó, trên cơ sở quyết định của Phòng CSGT Công an thành phố và Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt thuộc Cục CSGT, Bộ Công an, về các trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, Sở Xây dựng đã áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng phù hiệu vận tải đối với một số xe tải.

Cụ thể, xe tải BKS 75C - 124.94 do HTX Dịch vụ vận tải Hoàng Long quản lý, sử dụng bị tước quyền sử dụng phù hiệu trong 2 tháng, từ ngày 4/8/2026 đến hết ngày 4/10/2026. Hai xe tải BKS 75H - 039.33 do Công ty TNHH MTV Xây dựng vận tải Lộc Phú quản lý và BKS 75H - 004.93 do Công ty TNHH TM & XD Lộc Thành quản lý cũng bị tước quyền sử dụng phù hiệu trong 2 tháng, lần lượt từ ngày 17/8/2026 đến hết ngày 17/10/2026 và từ ngày 19/8/2026 đến hết ngày 19/10/2026.

Thực tế trên cho thấy, việc tước quyền sử dụng phù hiệu chỉ phát huy hiệu quả khi gắn với giám sát, kiểm tra và xử lý các trường hợp không chấp hành. Lực lượng CSGT Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, chú trọng phương tiện và doanh nghiệp từng vi phạm. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa lực lượng công an và cơ quan quản lý vận tải cũng được duy trì thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, xử lý phương tiện hoạt động kinh doanh khi đã bị tước quyền sử dụng phù hiệu.

Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng CSGT Công an TP. Huế cho biết: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các lái xe, chủ phương tiện cố tình đưa phương tiện vào hoạt động kinh doanh vận tải khi đã bị tước quyền sử dụng phù hiệu vận tải. Người điều khiển phương tiện và chủ phương tiện cần nắm rõ các quy định về phù hiệu vận tải, điều kiện hoạt động cũng như trách nhiệm khi tham gia giao thông. Việc cố tình hoạt động kinh doanh vận tải khi phù hiệu đã bị tước quyền sử dụng không chỉ khiến chủ phương tiện, lái xe đối mặt với xử phạt mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi xảy ra tai nạn”.