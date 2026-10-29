Xe bị tước phù hiệu vẫn chạy, lái xe và chủ phương tiện cùng bị xử lý

Bị tước phù hiệu xe khách vẫn hoạt động, doanh nghiệp bị lập biên bản

Theo thông tin từ Cục CSGT, qua tiếp nhận phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Trạm CSGT Đức Phổ xác minh trường hợp xe khách biển kiểm soát 92H-0X5.XX hoạt động trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi, khi không có phù hiệu hợp lệ.

CSGT lập biên bản xử lý xe khách biển kiểm soát 92H-0X5.XX hoạt động không có phù hiệu hợp lệ (Ảnh: Cục CSGT).

Kết quả xác minh cho thấy, khoảng 17h30 ngày 28/10/2026, anh N.S. (sinh năm 1978, trú tại xã Chiêu Đàn, TP Đà Nẵng) điều khiển xe khách nói trên tham gia giao thông. Phù hiệu của phương tiện đã bị tước quyền sử dụng và đang được lưu giữ tại Trạm CSGT Suối Tre, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, đến ngày 28/11/2026.

Dù phù hiệu đang trong thời hạn bị tước quyền sử dụng, chủ phương tiện là Công ty TNHH MTV vận tải P.V., có địa chỉ tại phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng, vẫn giao xe cho tài xế tiếp tục kinh doanh vận tải hành khách. Tại buổi làm việc, lái xe và đại diện doanh nghiệp thừa nhận hành vi vi phạm.

Trạm CSGT Đức Phổ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách không có phù hiệu theo quy định. Với vi phạm này, tài xế có thể bị phạt từ 5 đến 7 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với Công ty TNHH MTV vận tải P.V., lực lượng chức năng lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển để thực hiện hành vi vi phạm. Do chủ phương tiện là tổ chức, mức phạt từ 20 đến 24 triệu đồng.

Xe tải lưu thông trên cao tốc khi không có phù hiệu

Một trường hợp khác được Cục CSGT thông tin liên quan đến xe tải biển kiểm soát 90H-0X0.XX, dù đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu nhưng vẫn tham gia giao thông trên tuyến đường do Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5, Phòng 6, Cục CSGT quản lý.

Tiếp nhận dữ liệu vi phạm từ Phòng Quản lý, khai thác dữ liệu và chuyển đổi số, Cục CSGT, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh. Ngày 28/10/2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 dừng phương tiện để làm rõ vụ việc.

Người điều khiển xe được xác định là anh N.B.T.H. (sinh năm 1994, trú tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình). Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện không có phù hiệu theo quy định. Tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành việc xử lý của lực lượng CSGT.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi điều khiển xe không có phù hiệu. Theo mức xử phạt hiện hành, người vi phạm có thể bị phạt từ 5 đến 7 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng cũng lập biên bản đối với ông T.V.N., chủ phương tiện, về hành vi để người làm công điều khiển phương tiện thực hiện vi phạm. Do chủ xe là cá nhân, mức phạt là từ 10 đến 12 triệu đồng.

Không có phù hiệu hợp lệ, cả lái xe và chủ phương tiện đều phải chịu trách nhiệm

Hai vụ việc cho thấy việc đưa phương tiện vào hoạt động khi phù hiệu đã bị tước quyền sử dụng có thể dẫn đến xử lý cả người trực tiếp điều khiển và chủ phương tiện. Mức phạt đối với chủ xe phụ thuộc vào tư cách cá nhân hay tổ chức, theo quy định được áp dụng cho từng trường hợp.

CSGT khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải thường xuyên kiểm tra điều kiện pháp lý của phương tiện, đặc biệt là thời hạn và hiệu lực của phù hiệu. Không đưa xe vào hoạt động kinh doanh vận tải khi không có phù hiệu hợp lệ hoặc phù hiệu đang bị tước quyền sử dụng.

Người điều khiển phương tiện cần kiểm tra đầy đủ giấy tờ và điều kiện kinh doanh vận tải trước khi tham gia giao thông. Chủ phương tiện cũng phải thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, không giao xe cho người làm công điều khiển khi phương tiện không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Chấp hành pháp luật về kinh doanh vận tải không chỉ giúp hạn chế nguy cơ bị xử phạt mà còn góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và an toàn cho hành khách, người tham gia giao thông.