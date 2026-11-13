Xe ben va chạm xe bán tải, huy động xe múc đến giải cứu một phụ nữ mắc kẹt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 13/11, nam tài xế điều khiển xe ben mang biển số 61C-350.xx chạy trên đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, theo hướng từ Phú Giáo đi Bàu Bàng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến điểm giao với đường DH 750 (xã An Long), chiếc xe ben xảy ra va chạm với ô tô bán tải mang biển số 93C-163.xx đang băng qua ngã tư.

Vụ va chạm làm chiếc bán tải bị ủi đi một đoạn, văng lên tiểu đảo. Chiếc xe ben lật nhào, đất trên thùng đổ tràn xuống đường. Tai nạn làm chiếc bán tải biến dạng.

Thời điểm này, trên bán tải có nam tài xế cùng hai phụ nữ. Trong đó, tài xế và một phụ nữ tự thoát ra ngoài, người còn lại mắc kẹt trong xe được người dân huy động xe múc đến giải cứu ra ngoài. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện kiểm tra vết thương.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT và Công an xã An Long đến hiện trường điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân tai nạn.