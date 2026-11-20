Công an xã Hoà Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, khoảng 6h30 ngày 20/11, xe ô tô tải tự đổ (xe ben) mang BKS 73A-464.xx do ông P.V.T (SN 1982, trú thôn Quảng Châu, xã Hòa Trạch) điều khiển, chở vật liệu xây dựng lưu thông theo hướng Tây - Đông.

Lan can cầu Tùng Lý bị gãy, hư hỏng nặng sau cú tông của xe ben trước khi phương tiện rơi xuống sông. (Ảnh: M.P)

Khi đến cầu Tùng Lý, thuộc địa phận thôn Quảng Châu, chiếc xe bất ngờ mất lái, tông mạnh vào lan can cầu rồi rơi xuống sông Tùng Lý (thuộc một nhánh của sông Loan chảy qua địa bàn xã Hoà Trạch).

Vụ tai nạn khiến hai nhịp lan can cầu bị gãy, với tổng chiều dài khoảng 10m. Chiếc xe ben chìm dưới lòng sông.

Lực lượng chức năng sử dụng máy xúc, phối hợp triển khai trục vớt xe ben bị chìm dưới sông Tùng Lý sau vụ tai nạn. (Ảnh: M.P)

Sau khi xe rơi xuống nước, tài xế T may mắn thoát khỏi cabin và bơi được vào bờ. Tuy nhiên, nạn nhân bị thương, được người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cấp cứu. Thông tin ban đầu cho biết, tài xế bị dập phổi và gãy xương.

Nhận được tin báo, Công an xã Hòa Trạch nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng liên quan hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu, triển khai cứu hộ phương tiện và xác minh nguyên nhân vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức trục vớt chiếc xe ben, đồng thời tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.