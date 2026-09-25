Xe ben không hạ thùng, quệt giá long môn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Hôm nay ngày 25/9, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM làm việc với tài xế xe ben để làm rõ vụ va chạm khiến giá long môn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây bị đổ sập.

Video: Hóng Sài Gòn / Facebook

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 24/9, xe ben di chuyển trên cao tốc theo hướng từ nút giao An Phú về trạm thu phí Long Phước. Khi đến khu vực đang thi công mở rộng tuyến đường, chiếc xe bất ngờ va vào giá long môn. Nguyên nhân được xác định bước đầu là thùng xe phía sau vẫn đang ở trạng thái nâng do tài xế quên hạ xuống sau khi đổ đất tại công trình.

Sau cú va chạm, xe ben bị chao đảo rồi tiếp tục lao vào hàng rào của khu vực thi công. Giá long môn và một số bảng báo hiệu trên công trình bị húc văng, rơi xuống mặt đường. Vụ việc xảy ra trong lúc trời mưa, tuy nhiên giá long môn không rơi trúng phương tiện khác, không ghi nhận người bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Cát Lái cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức xử lý sự cố và điều tiết giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trên tuyến, phối hợp làm rõ thiệt hại, phương án khắc phục và bồi thường theo quy định.