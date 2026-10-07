Xe ben kéo rơ-mooc va chạm xe đạp khiến nam sinh 13 tuổi tử vong thương tâm

Vụ tai nạn xảy ra tại Km1691+800 Quốc lộ 1, qua xã Hàm Thuận. Tại vị trí này có điểm mở dải phân cách, phía trước trường THCS Hàm Đức.

Theo đó, sáng 7/10 xe ben biển số 86C-142.84 kéo rơ-mooc chở một xe máy xúc lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến khu vực trên, xe ben này đã xảy ra va chạm với xe đạp do em V.V.T.T (SN 2013), học sinh lớp 8, Trường THCS Hàm Đức điều khiển trên đường đi học.

Cú va chạm khiến nam sinh bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu, nhưng em không qua khỏi.

Công an xã Hàm Thuận và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc xe đạp tại hiện trường vụ tai nạn